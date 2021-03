JM Jéssica Moura

(crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas em um acidente na manhã desta sexta-feira (19/3) na BR-060, em Samambaia, perto do terminal rodoviário da cidade. Um caminhão e um ônibus colidiram sob o viaduto da DF-180, que corta a cidade.

Com isso, o trânsito ficou engarrafado na região, na altura do km 7 da via, no sentido Samambaia - Plano Piloto. A pista precisou ser isolada, e apenas uma faixa estava liberada para os carros.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar os primeiros socorros às vítimas, que não tiveram ferimentos graves. As primeiras informações da corporação dão conta de que houve ainda o vazamento de produto perigoso, com o derramamento da carga de tintas.

Por se tratar de uma rodovia, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atua no atendimento ao incidente.