Hotel pega fogo no Núcleo Bandeirante; hóspedes e funcionários são evacuados

JM Jéssica Moura

Os bombeiros controlaram as chamas depois de o hotel ser evacuado - (crédito: Divulgação/Bombeiros)

Na manhã desta sexta-feira (19/3), um incêndio atingiu um dos nove quartos e a cozinha de um hotel que fica na área especial 19, da Avenida Central no Núcleo Bandeirante. A fumaça e o calor se espalharam pelos outros cômodos e os hóspedes e funcionários foram evacuados do local.

Ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para controlar as chamas e atuar na ventilação e resfriamento do edifício.

A perícia foi acionada para apurar as causas do incêndio no local.