Covid-19: DF tem 99,19% dos leitos de UTI adulto ocupados nesta sexta

LP Larissa Passos

A situação é de ocupação quase total tanto na rede pública quanto na privada - (crédito: Breno Esaki/Divulgação/Agência Saúde)

Na manhã desta sexta-feira (19/3), o Distrito Federal registrou taxa de ocupação de 99,19% de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adultos para covid-19 nos hospitais da rede pública. As informações foram confirmadas pela Sala de Situação da Secretaria de Saúde do DF (SES-DF), por volta das 10h10.

De acordo com a pasta, a taxa total de ocupação na rede pública do DF é de 97,93%. Do total de 409 leitos, 379 estão ocupados, oito vagos, 21 estão aguardando liberação e um bloqueado.

O DF tem 308 pacientes aguardando na fila de espera por um leito na UTI nesta sexta. De acordo com informações da Saúde, desse total, 222 pessoas estão com suspeita ou confirmação do novo coronavírus.

Nos hospitais da rede privada da capital, a situação não é diferente. Dos 392 leitos reservados para pessoas contaminadas pelo vírus, 384 estavam ocupados, sete vagos e um bloqueado. A taxa de ocupação de leitos de UTI adulto é de 98,46% e pediátrico, de 50% da capacidade.

Nesta quinta-feira (18/2), o DF registrou o triste recorde do maior número de mortes por covid-19 notificadas em 24 horas desde o início da pandemia. O maior patamar até então era em 17 de agosto, quando 66 pessoas tiveram as mortes confirmadas. Desta vez, foram 68 óbitos registrados entre 20 de dezembro a esta quinta.