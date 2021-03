AI Ana Isabel Mansur

(crédito: Adauto Cruz/CB/D.A Press)

Brasília perdeu, na noite desta sexta-feira (19/3), o Padre Aleixo Susin, aos 92 anos. O religioso idealizou e fundou a Via Sacra do Morro da Capelinha, em Planaltina, a mais tradicional da capital. No início deste mês, o padre foi levado para sua cidade natal, Caxias do Sul (RS). Ele sofria do mal de Alzheimer havia dois anos, e faleceu em uma clínica para idosos. Ainda não há informações sobre o velório.

Em seu perfil nas redes sociais, o deputado distrital Claudio Abrantes (PDT) lamentou a morte do religioso. "Agradeço a Deus por ter nos presenteado com a vida do nosso querido Padre Aleixo Susin, que nesta sexta-feira (19/3) retornou à casa do Pai Maior. Que o Senhor acolha de volta esse homem cuja vida pode ser definida como dedicação e fé", escreveu.

Abrantes, que encenou a Paixão de Cristo por vários anos no papel de Jesus, destacou ainda o legado do pároco para Brasília. "Seu legado em Brasília inclui a idealização e a criação da Via Sacra do Morro da Capelinha, espetáculo de devoção onde vivi momentos tão especiais. Um homem que punha a mão na massa, Padre Aleixo ajudou a construir casas populares no Guará e também trabalhou firme para erguer a Paróquia São Paulo Apóstolo".