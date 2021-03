Mecânico pega carro de cliente, fuma maconha e é preso furando o toque de recolher

CB Correio Braziliense

(crédito: Sarah Peres/CB/D.A Press )

Dois homens e uma jovem de 19 anos acabaram detidos na madrugada deste sábado (20/3) por desobediência ao toque de recolher decretado pelo governador Ibaneis Rocha (MDB).

Policiais da 38ª Delegacia de Polícia de Vicente Pires faziam o patrulhamento na Vila São José, na região administrativa, quando viram um carro estacionado com os faróis ligados.

Na abordagem, sentiram forte cheiro de maconha e viram que, além de dois homens, de 23 e 25 anos, havia uma jovem de 19 com sua filha de apenas três meses no colo.

De acordo com a nota divulgada pela Polícia Civil, o motorista do veículo, que é mecânico e não tem habilitação para dirigir, confessou o uso do entorpecente e afirmou que o carro é de um cliente da oficina onde ele trabalha.

Como o grupo desrespeitou a proibição de circular entre 22h e 5h, os policiais civis levaram os três para a 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga), onde eles foram autuados pelos crimes de infração de medida sanitária preventiva e por submeter criança a vexame ou constrangimento.

Como são crimes de menor potencial ofensivo, os três assinaram um termo de compromisso de comparecimento em juízo. Cada um deles está sujeito à pena de multa de R$2 mil por descumprimento do toque de recolher. O veículo usado pelo mecânico, um Hyundai/Azera, foi apreendido e será restituído ao proprietário.