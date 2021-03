Manifestantes fazem protesto pró-Bolsonaro e contra Lula neste domingo no DF

AM Ana Maria da Siilva

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) realizam uma carreata na manhã deste domingo (21/3) na Esplanada dos Ministérios. O protesto é uma ação pró-governo e contra a decisão do governador Ibaneis Rocha (MDB), que prorrogou, na última sexta-feira (19/3) as medidas restritivas de lockdown e toque de recolher no DF.

A fila de carros passa pelo Eixo Monumental em direção ao Congresso Nacional. Todas as faixas da via S1 estão ocupadas por manifestantes desde a altura do Museu da República. Bandeiras do Brasil foram hasteadas nas janelas da maioria dos veículos. Há também pessoas que carregam bandeiras.

Um carro de som toca o hino nacional durante a manifestação,enquanto veículos de passeio realizam o buzinaço. Poucas pessoas também acompanham o protesto a pé, algumas delas usando camisetas do Colecionadores, Atiradores e Caçadores (CACs) — grupo que utiliza armas de fogo para alguma das três atividades. A Polícia Militar acompanha a movimentação.

Próximo ao Congresso Nacional, há um bloqueio que desvia o trânsito para o outro lado da Esplanada e não é possível descer a rampa. Vários apoiadores do presidente estão sem máscara.