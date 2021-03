Cinco pessoas são presas por dispararem tiros em Planaltina

LP Luana Patriolino

(crédito: Divulgação/PMDF)

Três homens e duas mulheres foram presos depois de fazerem disparos de arma de fogo, por volta das 18h30 deste domingo (21/3), em Planaltina. Policiais militares do Batalhão de Policiamento Rural e do Comando de Policiamento Escolar receberam denúncias de que várias pessoas estariam bebendo e se aglomerando no Núcleo Rural Oziel Alves e atiraram pelo menos duas vezes para o alto.

Os policiais abordaram cinco suspeitos que estavam em um carro do modelo Fiat Idea. No interior do veículo, foi encontrado um revólver calibre 38 com três munições intactas e duas usadas. O condutor do veículo estava com sintomas de embriaguez. Ele e a companheira possuem passagens pela polícia por roubo e furto.

Os cinco ocupantes do veículo foram levados à 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina) para o registro de ocorrência. Um dos envolvidos assumiu ser o dono do revólver encontrada e foi autuado por porte ilegal de arma de fogo.