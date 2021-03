Capital S/A

SS Samanta Sallum

GDF vai abater impostos de quem doar leitos de UTI

A ordem do governador do DF, Ibaneis Rocha, para a equipe de governo é encontrar soluções para se ampliar o número de leitos de UTI na capital federal. Ele pretende lançar o ProVida/DF — Programa de Mobilização e Defesa da Vida do Distrito Federal para enfrentamento da pandemia da covid-19. Ele permitiráao interessado adquirir UTI e doar para o GDF. Em contrapartida, o valor da doação poderá ser usado para pagamento de tributos locais.

Projeto de lei para a Câmara

A medida tem a simpatia do setor produtivo e garante ao governo agilidade para erguer hospitais e oferecer maisleitos. A Secretaria de Economia está concentrada no projeto para finalizar os últimos detalhes. O programa deverá ser instituído por meio de um projeto de lei do GDF a ser encaminhado à aprovação da Câmara Legislativa.

Hospitais em contêineres

O objetivo é arrecadar doações do setor privado para abrir novos hospitais com leitos de UTI em contêineres, uma solução que seriamais rápida e econômica. Empresas que contribuírem poderão abater a doação no pagamento de ICMS, por exemplo. O ProVida deve vigorar até dezembro deste ano.

Investimentos mantidos

Mesmo diante da crise, a PaulOOctavio decidiu manter os investimentos na construção civil. Neste semestre, será entregue mais um residencial, o Vilarindo Lima, em Águas Claras. Na mesma cidade, a empresa está lançando outro edifício, que homenageia o pioneiro Dalmo Rebello.



Setor aquecido

A construção civil é um setor que ainda está conseguindo se manter aquecido na pandemia. Tanto as construtoras como o comércio de material de construção não tiveram as atividades suspensas, preservando os empregos.

Mais idosos na internet

O percentual de pessoas com mais de 60 anos no Brasil navegando na internet cresceu de 68% em 2018 para 97% em 2021. Dessas, 84% acessam dos smartphones, segundo pesquisa realizada em fevereiro pela Câmara Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e SPC Brasil em parceria com a Offer Wise.



Mudança de hábitos na terceira idade



No que diz respeito aos efeitos da pandemia, a pesquisa da CNDL aponta que 94% dos idosos relataram mudanças na vida cotidiana, sendo as mais citadas:

- O uso de máscara sempre que não estão em casa;

- O aumento da frequência da higienização das mãos;

- O distanciamento de outras pessoas.

Sebrae oferece consultorias gratuitas

Em meio a outra série de restrições das atividades comerciais, o Sebrae no DF decidiu prorrogar a oferta de consultorias gratuitas até 30 de junho, e, com isso, espera contribuir para que os empreendimentos locais possam superar a crise e permanecerem ativos e financeiramente saudáveis.



Marketing digital e finanças

O Sebrae também aumentou o número de soluções disponíveis, de 12 para 16, e tem a estimativa de fornecer mais de 100 mil horas em consultorias. Ao longo de todo o ano passado, foram oferecidas, sem nenhum custo, consultorias nos temas de finanças, inovação e marketing digital. Juntas, elas ultrapassaram 140 mil horas, reduzindo o impacto da pandemia nas pequenas empresas.