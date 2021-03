Brasilienses denunciam quase três crimes por hora no DF

CB Correio Braziliense

As denúncias podem ser realizadas por telefone ou por canais on-line - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

Diariamente, a população do Distrito Federal denuncia pelo menos 68 supostos crimes à Polícia Civil (PCDF). De acordo com levantamento da corporação, até o dia 8 de março deste ano, 4.555 casos foram registrados junto aos canais da polícia, uma média de quase três registros por hora.

Pesquisa aponta que o tráfico de drogas lidera o ranking de denúncias em 2021, com 1.514 casos. Em seguida, vêm os de maus-tratos a animais (1.121); violência doméstica (505); infrações de medidas sanitárias (442) – entre elas denúncias de descumprimento de decretos; violência contra idosos (386); maus-tratos a crianças (188) e foragidos e procurados (185).

Entre as cidades administrativas, Ceilândia lidera os registros com 16,22%, logo depois vem Samambaia (8,61%) e Taguatinga (7,71%). O canal preferido pelos brasilienses é o telefone 197, que apresenta quase metade dos registros (45,75%). Segundo a Polícia Civil do DF, o WhatsApp é a segunda forma mais utilizada pela população, que corresponde a 23,42%. Em 2020, foram feitas 23.450 denúncias à PCDF, uma média de 64 registros por dia. Esses dados são considerados essenciais para prender criminosos e encaminhar à Justiça.

"A população acaba sendo os olhos da polícia, já que não podemos estar em todos os lugares. Eles visualizam o crime e nos encaminham muitas fotos e vídeos de casos de tráfico de drogas, por exemplo. Eles também ajudam quando o rosto de um foragido é divulgado", explica o diretor da Divisão de Controle de Denúncias, do Departamento de Inteligência e Gestão da Informação (DGI), Josafá Leite Ribeiro.

As denúncias recebidas pela corporação são registradas em um sistema on-line. Em seguida, os policiais fazem um resumo detalhado de tudo o que foi passado pelo denunciante e dão prosseguimento à investigação do caso.

Como denunciar

A PCDF dispõe de quatro canais para recebimento de denúncias: além do 197 Denúncia On-line, estão também disponíveis o telefone 197 opção 0, o e-mail denuncia197@pcdf.df.gov.br e o WhatsApp (61) 98626-1197. Além desses canais, a polícia acolhe as denúncias feitas pelo Disque 180 (Canal de Atendimento à Mulher) e Disque 100 (Direitos Humanos), ambos do governo federal.

Por meio desses canais é possível manifestar situações de foragidos da justiça e crimes que já ocorreram, que estão em andamento ou que se saiba do planejamento. Não é necessário se identificar e o sigilo é absoluto.

Para facilitar as investigações, a corporação pede que o denunciante forneça o maior número possível de informações, como: endereço completo, ponto de referência, nomes, apelidos, características físicas, placas de veículos, vídeos e fotos. É possível até anexar fotos ou vídeos no caso das denúncias online. Na ficha de descrição do site, a pessoa deve colocar o local/endereço onde ocorreu o crime, estado, cidade, bairro, o tipo de crime e se o autor é menor de idade ou não.

Com informações da Agência Brasília