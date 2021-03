Atenção integral à covid

AM Ana Maria Campos

(crédito: Breno Esaki/CB/D.A Press - 24/2/21)

GDF estuda suspender cirurgias para evitar contaminação e remanejar servidores da saúde para o tratamento de pacientes infectados



A Secretaria de Saúde do DF pretende reformular toda a rede pública e remanejar profissionais, equipamentos, logística e infraestrutura para o tratamento dos pacientes contaminados e sob suspeita de covid-19.

Entre as medidas a serem adotadas, estão a suspensão de todas as cirurgias cardiovasculares, oncológicas e transplantes na rede pública e nas unidades administradas pelo IGES-DF. O problema é o risco de contaminação desses pacientes pelo novo coronavírus.

No plano desenvolvido para superar a escalada das contaminações e mortes, está também o fechamento de todos os ambulatórios da Atenção Secundária — exceto os voltados à saúde mental ou situações excepcionais — e remanejamento dos profissionais para atendimento dos pacientes com covid-19.

Até mesmo dentistas da rede pública serão destacados para atuar no esforço de combater a pandemia. Eles vão ajudar no atendimento aos cuidados dos pacientes sob ventilação mecânica nas unidades hospitalares.

Os anestesistas também serão designados para atuarem nos casos de covid-19. Da mesma forma, os médicos residentes que serão aproveitados para apoio ao atendimento do paciente portador de covid nas unidades hospitalares ou na regulação médica no Complexo Regulador em Saúde do DF, 24 horas semanais.

Em ofício distribuído aos gestores da Secretaria de Saúde, o secretário-adjunto de Assistência à Saúde, Petrus Leonardo Barrón Sanchez, explica que uma reunião, ocorrida no domingo à tarde com dirigentes de hospitais e especialistas analisou o cenário crítico provocado pela pandemia.

Ficou evidente ser necessário unir todos os esforços para combater a contaminação. “Estamos vivenciando período crítico com imensa sobrecarga dos serviços, principalmente hospitalares, em função dos atendimentos aos pacientes portadores de covid-19 no Distrito Federal”, explica Petrus.

