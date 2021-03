Vacinas: com repasses ou compra direta, DF pode atender população geral em julho

SS Samara Schwingel EH Edis Henrique Peres PM Pedro Marra

Maribel chegou ao drive-thru às 13h25 e levou mais de três horas até ser vacinada: "Ficamos ansiosos; ninguém avisou nada sobre o motivo da demora" - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Com a ampliação da campanha de vacinação contra a covid-19 para pessoas a partir de 69 anos, o Governo do Distrito Federal (GDF) espera concluir, até o fim de abril, o atendimento a todos os idosos e demais grupos prioritários. Está nos planos do Executivo local começar, no segundo semestre, a vacinar a população com mais de 18 anos. Além disso, o governador Ibaneis Rocha (MDB) afirmou, na segunda-feira (22/3), que considera comprar imunizantes diretamente, sem intervenção do Ministério da Saúde, para reforçar os estoques. Ainda esta semana, está previsto o início da aplicação de doses em profissionais da saúde da rede particular.

Ibaneis anunciou por meio das redes sociais que está em tratativas com farmacêuticas e produtoras de imunizantes para negociar a compra direta. Apesar disso, o secretário de Saúde, Osnei Okumoto, afirmou, em coletiva, na segunda-feira (22/3), no Palácio do Buriti, que não há uma previsão de data nem da quantidade de doses que seriam adquiridas pelo governo local. “Nenhum laboratório procurou ou ofertou diretamente ao DF. Enquanto eles não têm um quantitativo para oferecer, eles só falam de valores para o governo federal”, declarou. “Desde a primeira reunião com o ministro (da Saúde, Eduardo) Pazuello, ele citou que grande parte, mais de 200 milhões, chegariam no segundo semestre. Creio que a disponibilização no mercado fará com que vacinemos a população no segundo semestre”, completou Okumoto.

Na quarta-feira (17/3), o Distrito Federal deve contar com mais doses e, assim, incluir novas faixas etárias nos grupos prioritários. “O ministério (da Saúde) ainda não indicou um quantitativo, mas as entregas costumam acontecer entre terça e quarta-feira”, reforçou o secretário. O plano do GDF é que, após alcançados todos os idosos com mais de 60 anos, pessoas com comorbidades sejam as próximas da fila. Na quinta, os profissionais de saúde da rede privada poderão agendar a vacinação contra a covid-19 pelo site vacina.saude.df.gov.br. A imunização terá início no dia seguinte. Estão incluídas pessoas que trabalham em consultórios, clínicas, laboratórios, farmácias, funerárias e no Instituto de Medicina Legal (IML).

Presente à coletiva, o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, afirmou que conselheiros tutelares, agentes funerários e agentes socioeducativos estarão entre as prioridades em breve. Essas eram algumas das categorias que reivindicavam vacinação imediata. “Priorizar esses grupos é mostrar respeito pela vida humana”, comentou. Ontem, equipes das forças de segurança, como policiais civis, promoveram atos para pedir a inclusão da categoria na campanha. “O governador determinou que as forças de segurança serão incluídas nas próximas fases”, reforçou Gustavo Rocha. Também não há data para o início da imunização desses grupos.

Longa espera

O primeiro dia de vacinação de idosos com 69 anos ou mais foi marcado por aglomerações e filas de espera. Segundo a Secretaria de Saúde (SES-DF), a ampliação do público causou a alta demanda. A aposentada Maribel Cardoso Farias, 69 anos, moradora da Asa Norte, chegou ao drive-thru do Shopping Iguatemi às 13h25, mas, às 16h30, não havia sido vacinada. “Ficamos ansiosos pela vacinação, mas a espera é um pouco demorada. Estamos há mais de três horas aqui (na fila). E ninguém avisou nada sobre o motivo da demora, mas fazer o quê? Esperamos a vacina”, comentou.

Na Unidade Básica de Saúde 1 (UBS) do Lago Norte, alguns idosos que chegaram atrasados para a vacinação voltaram para casa sem atendimento. Ao todo, 18.665 pessoas foram vacinadas na segunda-feira (22/3) com a primeira dose da vacina, e 708 pessoas com a segunda. O total de pessoas que receberam uma aplicação do imunizante desde o começo da campanha é de 213.284; desse grupo, 69.710 pessoas tomaram o reforço.

Morte na fila

Enquanto aguardava para ser vacinado contra a covid-19, na segunda-feira (22/3), um homem de 69 anos morreu em frente ao Shopping Iguatemi, no Lago Norte. Ele teria sofrido um infarto enquanto esperava na fila de carros. A vítima chegou a ser socorrida pela Polícia Militar, que tentaram ressuscitar o idoso, mas ele não resistiu.

Outro fato dramático tomou as redes sociais, nessa segunda-feira (22/3): imagens gravadas por servidores de unidades de saúde mostravam corpos de pacientes que não resistiram à covid-19 deixados no chão, em hospitais públicos do DF. O secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, reconheceu a existência de um caso semelhante, mas disse ser algo “pontual”.

“Um senhor veio a óbito por covid-19 e pesava mais de 200kg. A funerária não tinha um invólucro grande o suficiente para colocá-lo. Por isso, ele ficou mais tempo lá (no hospital) até que chegasse esse material”, afirmou, referindo-se a um paciente do Hospital Regional de Ceilândia.