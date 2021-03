Idosos enfrentam longa fila para vacinação no Parque da Cidade

JM Jéssica Moura

(crédito: Ed Alves/CB/D.A.Press)

No segundo dia de vacinação para idosos entre 69 e 71 anos houve mais fila e demora para receber a dose no drive-thru do Parque da Cidade.

Até as 11h, 200 pessoas haviam sido atendidas, mas mais de 150 aguardavam a vez. A fila começa no estacionamento da administração do Parque, onde ocorrem as aplicaçõe es, se estende por até quase um quilômetro.

Profissionais de saúde tentam agilizar a vacinação recolhendo dados ainda na fila. Quando os idosos conseguem receber a vacina, a aplicação é comemorada com palmas e buzinas.

A aposentada Zenaide Nogueira, 70 anos, chegou às 8h30 e tomou a dose às 11h. "Chegamos cedo, mas outros também vieram. Estava ansiosa para tomar, trancada em casa, sozinha. Agora, fico mais aliviada, a mente. A sensação é ótima", afirmou.