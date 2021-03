Resumo do Dia: Acompanhe as notícias sobre o avanço da covid-19 DF

CB Correio Braziliense

Em alguns postos, como no da 114/115 Norte, havia filas, mas o movimento da vacinação foi tranquilo - (crédito: Ed Alves/CB/D.A. Press)

Medidas restritivas - Para o epidemiologista Jonas Brant a prioridade agora é salvar vidas.

O especialista foi o entrevistado desta terça-feira (23/3) do CB Poder e avaliou o atual cenário de Brasília. Para ele, o momento atual exige restrições duras para que seja possível diminuir a taxa de transmissão do novo coronavírus.

Vacina - É possível estar vacinado e infectar outras pessoas? Como funcionam as vacinas? O que se sabe sobre a eficácia? Veja aqui um tira dúvidas sobre os imunizantes. Os agentes de segurança pública serão vacinados na próxima semana, segundo o deputado distrital Hermeto Neto (MDB). O idosos enfrentaram longa fila para vacinação no Parque da Cidade para tomar a vacina contra a covid-19. Mesmo com filas, movimento foi tranquilo em alguns postos, como o do final da Asa Norte. Segundo o secretário de Saúde do DF, Osnei Okumoto, será possível vacinar a população em geral a partir de julho. A Polícia Civil do DF definiu grupo prioritário da corporação para a vacinação: profissionais da linha que prestam atendimento ao público em delegacias serão os primeiros.

Variantes - A variante do novo coronavírus que circula no DF torna o quadro grave mais longo, segundo o secretário de Saúde do DF. Os jovens estão entre as principais vítimas da nova onda: das 369 pessoas internadas com a doença na segunda-feira, 14% tinham até 39 anos.

Hospitais - DF tem corpos no chão de hospitais e 400 pessoas à espera de leitos de UTI: as imagens de corpos em corredores e no chão foram gravadas por servidores de unidades de saúde no Guará e em Ceilândia. Em Águas Lindas de Goiás, houve falta de oxigênio e o prefeito do município encaminhou pedido para o governador Ibaneis Rocha (MDB): o DF mandou cilindros de O2 para auxiliar no atendimento. A secretaria de Saúde esclareceu que a suspensão de cirurgias nos hospitais do DF ainda está em estudo: essa seria uma das medidas de enfrentamento à covid-19.