Covid-19: Saúde esclarece que suspensão de cirurgias ainda está em estudo

CB Correio Braziliense

A suspensão das cirurgias é uma das medidas listadas em documento enviado aos gestores - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Após a circulação de um documento interno da Secretaria de Saúde,que determinava a suspensão de cirurgias e o remanejamento de profissionais da rede para o tratamento da covid-19, a pasta esclareceu que as medidas dispostas na circular ainda estão em estudo.

Segundo a pasta, a Circular n.º 55/2021 – SES/SAA, de 22 de março de 2021, "é um documento em fase de análise no ambiente técnico da pasta e que ainda está em processo de validação pelo gabinete do secretário Osnei Okumoto."

No processo de validação pelo gabinete, serão ouvidas as demais áreas técnicas da secretaria, inclusive os superintendes das Regiões de Saúde e Unidades de Referência Distrital. Em etapa posterior, o documento será apresentado ao Governo do Distrito Federal para validação final e divulgação à população.

Sugestões

Entre as medidas estudadas está a suspensão de todas as cirurgias cardiovasculares, oncológicas e transplantes na rede pública e nas unidades administradas pelo IGES-DF. O plano também prevê o fechamento de todos os ambulatórios da Atenção Secundária — exceto os voltados à saúde mental ou situações excepcionais — e remanejamento dos profissionais para atendimento dos pacientes com covid-19.

No ofício distribuído aos gestores da Secretaria de Saúde, o secretário-adjunto de Assistência à Saúde, Petrus Leonardo Barrón Sanchez, explica que, em uma reunião ocorrida domingo à tarde (21/03) com dirigentes de hospitais e especialistas, foi analisado o cenário crítico provocado pela pandemia.

Ficou evidente ser necessário unir todos os esforços para combater a contaminação. “Estamos vivenciando período crítico com imensa sobrecarga dos serviços, principalmente hospitalares, em função dos atendimentos aos pacientes portadores de covid-19 no Distrito Federal”, explica Petrus.