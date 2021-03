Ibaneis vai ao STJ contra governador de Goiás, Ronaldo Caiado

SS Samara Schwingel

Os dois políticos trocaram farpas pelas redes sociais e em alguns veículos de comunicação

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), protocolou uma ação no Superior Tribunal de Justiça (STJ) contra o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM). O processo tem relação com as declarações feitas pelo democrata, recentemente, contra o emedebista. Os dois protagonizaram discussões e troca de acusações pela internet no fim de fevereiro.

Enquanto Ibaneis cobrava ações de Caiado para conter o avanço da covid-19 no Entorno do Distrito Federal, o governador de Goiás citou as denúncias de superfaturamento na compra de kits para testes de covid-19, investigadas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) na Operação Falso Negativo.

"Estamos mostrando que nós somos um governo atento a fazer da saúde a meta de salvar vidas, não de negociatas. Você nunca viu escândalo de desvio de dinheiro da saúde do estado de Goiás e nunca viu meu secretário de Saúde ser preso", disse Caiado em entrevista ao Bom Dia DF, da Globo, em 25 de fevereiro.

Ibaneis entrou na Justiça na segunda-feira (22/3), e a ação está sob análise do ministro Felix Fischer. Procurado pela reportagem, Caiado não retornou as mensagens do Correio em relação ao processo. O espaço segue aberto para manifestação.