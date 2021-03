Polícia Civil do DF prende casal de traficantes com 1,5 kg de maconha

CB Correio Braziliense

Polícia também apreendeu haxixe e uma balança de precisão - (crédito: Divulgação/PCDF)

Policiais civis da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia) prendeu em flagrante, na noite desta terça-feira (23/3), um casal de traficantes responsável por distribuir diferentes tipos de drogas por todo o Distrito Federal.

De acordo com a corporação, o homem, 30 anos, e a mulher, 24 anos, vinham sendo investigados pela Polícia Civil do DF há cerca de uma semana. Ao final da tarde de terça-feira (23/3), a investigação mostrou que eles realizariam uma venda de maconha na região do Guará.

O casal foi localizado e a polícia apreendeu 1,5 kg de maconha que estava armazenada em dois tabletes no interior do veículo do casal, além de duas porções de haxixe em pacotes menores e uma balança de precisão.

Conforme a PCDF, ambos foram autuados pelo crime de tráfico de drogas e encontram-se à disposição da justiça.