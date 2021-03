Policiais civis terão acesso a plano de saúde do GDF

SS Samara Schwingel

Um total de 8.500 integrantes da força poderão ter acesso ao plano - (crédito: Arquivo)

Nesta quarta-feira (24), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou que os policiais civis do DF poderão ter acesso ao plano de saúde do GDF. Por meio das redes sociais, o governador afirmou que tem "buscado a valorização permanente desses servidores cuja missão é a proteção de toda a sociedade, com resultados excelentes."

"Acabo de assinar o convênio entre a Polícia Civil e o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do DF. Com isso os 8.500 integrantes da força - ativos e inativos - poderão ter acesso ao plano de saúde do GDF", completou Ibaneis.

Como os policiais civis são mantidos pelo Fundo Constitucional, o próximo passo é aguardar o envio do valor da mensalidade e da coparticipação estipulados pelo Ministério da Economia. Em seguida, o servidor poderá se cadastrar no GDF Saúde. Além dos servidores, o plano alcança os dependentes e, segundo o GDF, o número de beneficiários pode chegar a 40 mil.

Hospital dos servidores

Outra novidade anunciada pelo governador é referente a um hospital específico para atendimento de servidores públicos do DF. "Pedi ao Ney Ferraz, presidente do INAS, que faça o projeto do Hospital de Referência dos Servidores Públicos. Teremos 500 leitos, além de consultórios de especialidades, para atender exclusivamente servidores. É uma forma de melhorar ainda mais a qualidade do plano de saúde", escreveu Ibaneis nas redes sociais.