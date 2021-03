Covid-19: DF recebe doação de EPIs da Embaixada do Japão

CB Correio Braziliense

Materiais doados pelo Japão reforçam os estoques da Secretaria de Saúde - (crédito: Breno Esaki/Secretaria de Saúde)

A Embaixada do Japão no Distrito Federal doou, nesta terça-feira (23/3), oito mil equipamentos de proteção individual (EPIs) à Secretaria de Saúde do DF. Os insumos vão ser usados para reforçar os estoques da rede e serão usados pelos profissionais na linha de frente ao combate à covid-19. A entrega foi feita pelo embaixador do Japão, Akira Yamada, ao secretário de Saúde, Osnei Okumoto.

Ao todo, foram entregues 5 mil máscaras cirúrgicas, 2 mil máscaras PFF2 e mil aventais de procedimentos. “É uma maneira de o nosso país contribuir com o DF neste momento difícil”, afirmou o embaixador japonês, Akira Yamada, que desejou melhora da pandemia.

O secretário Osnei Okumoto agradeceu o empenho dos japoneses. Segundo ele, a doação oferecerá mais condições de atendimento aos pacientes que hoje buscam tratamento no Sistema Único de Saúde. “Esperamos passar por esse pico de transmissão e infecção em breve. A doação é muito importante neste momento”, frisou Okumoto.

Demanda de Goiás

Durante o encontro, o secretário explicou ao embaixador japonês o cenário atual enfrentado pelos profissionais de saúde no DF. De acordo com Okumoto, o agravamento do contágio ocorreu após o carnaval. “Tivemos uma curva vertical no índice de transmissão. Além disso, atendemos a uma demanda dos municípios de Goiás que fazem divisa com o DF”, contou.

Segundo dados da Secretaria de Saúde, 45% dos pacientes internados no Hospital Regional do Gama são do Entorno. O índice chega a 41% no Hospital Regional de Santa Maria.

Okumoto aproveitou para falar sobre o ritmo de vacinação da população. Para detalhar o processo de imunização, ele mostrou gráficos para o embaixador e informou que 213.284 pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19 na capital e 69.710 receberam o reforço. As duas vacinas usadas no DF são a CoronaVac e a Covishield.

O embaixador Yamada mostrou-se otimista quanto à vacinação e comentou que o Japão iniciou a campanha de imunização em fevereiro e que, por lá, o governo também usa duas vacinas: a Pfizer e a Covishield. Aos 63 anos, o embaixador ainda espera sua hora de ser vacinado.

Participaram da solenidade a secretária adjunta de Saúde, Beatris Gautério de Lima; o conselheiro adido médico da Embaixada do Japão, Hiroyuki Okamoto; e o primeiro secretário da Embaixada do Japão, Hirochika Namekawa.