‘Polígono da Maconha’: PMDF participa de operação para coibir tráfico de drogas

DD Darcianne Diogo

(crédito: PMDF/Divulgação)

Policiais militares do Batalhão de Aviação Operacional (BAvOp) do Distrito Federal participaram de uma operação conjunta com a Polícia Federal (PF) para combater o plantio e o tráfico de drogas na região conhecida como ‘Polígono da Maconha’, entre os estados de Pernambuco e Bahia.

A operação Fusarium I, desencadeada durante o mês de março, buscou combater o plantio de maconha em diversos locais da caatinga pernambucana. Segundo dados da PF, foram localizadas e destruídas 87 áreas de plantio, correspondendo a 91.724m2 e, caso os pés de maconha erradicados fossem colhidos, prensados e colocados no mercado, o rendimento seria de, aproximadamente, 114 toneladas de entorpecentes.

A tripulação Fênix 01, da BAvOp, possibilitou, como vetor de transporte, o deslocamento de tropa em locais de difícil acesso, o levantamento de áreas de plantio, bem como as demais atividades de operações aéreas desenvolvidas pela corporação.

A operação contou, ainda, com a participação da Polícia Militar e Civil do Estado de Pernambuco, do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco e da Paraíba, da Polícia Civil de Goiás e do Exército Brasileiro.