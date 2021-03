CB Correio Braziliense

Sepultamentos realizados em 24 de março de 2021.

Campo da Esperança

Alysson Rodrigo Farias Lopes, 43 anos

Anaelson Alexandre Bezerra, 64 anos

Antônia Cabral, 92 anos

Antônio de Araújo Costa, 94

Antônio Ramadam de Araújo Leila, 61 anos

Carlito Carneiro de Sousa, 59 anos

Carlos Alberto Esteves Lima, 66 anos

Cícero Rocha Vilar, 74 anos

Clayton Soares Pires, 57 anos

Cleide de Oliveira, 67 anos

Dalva Francisca dos Santos, 64 anos

Edival Tolentino Sodré, 91 anos

Eunice de Souza Rafael, 90 anos

Expedita Marque Fernandes, 50 anos

Feliciano Cardoso Ferreira, 90 anos

Helen Castanho Mendes, 47 anos

Inácio Teodoro da Fonseca, 69 anos

Iolando de Freitas Cavalcante Corsino, 50 anos

Juversina Maria de Jesus, 77 anos

Larissa Alvim de Oliveira, 46 anos

Luciano Dias Carneiro, 42 anos

Marcelina Reis Franca da Silva, 75 anos

Marcial Antônio Marques Fernandes, 51 anos

Maria Aparecida de Andrade, 77 anos

Maria de Fátima Rocha, 67 anos

Maria Trindade Lima, 73 anos

Maria Vandi Gomes Trajano, 68 anos

Núbia Almeida Campos Vidotto, 58 anos

Olímpio Ladislau da Silva, 70 anos

Ricardo Lobato Marques, 48 anos

Brazlândia

José Geraldo da Silva, 50 anos

Laerty Guedes Filho, 75 anos

Gama

Dilson Farias de Oliveira, 51 anos

Eugenia Pontes da Silva, 63 anos

Henry Gabriel Simplício, 10 anos

Izaías Ferreira de Carvalho, 80 anos

João Francisco da Silva, 54 anos

José Maria Bezerra de Freitas, 38 anos

José Sutério de Queiroz, 73 anos

Marcelo Barros Lima, 49 anos

Maria do Carmo Moreira, 88 anos

Paulo Roberto Ferreira da Silva, 68 anos

Raimundo Nonato de Lima, 67 anos

Valde Nonato de Sousa, 58 anos

Planaltina

Alaíde Gomes, 53 anos

Eleusa Rodrigues de Oliveira, 77 anos

Joaquim Carneiro Neto, 82 anos

Luiz Ricardo de Figueiredo Alecrim, 37 anos

Ricardo Cândido Cardoso, 41 anos

Sobradinho

Adão Joaquim Santana, 81 anos

Domingos Santos Viana de Sousa, 60 anos

Isabelina Sampaio Trindade, 64 anos

José Melquiades Santana, 43 anos

Leidimar Pereira da Silva, 51 anos

Nilson de Paula Pereira, 70 anos

Valdecy Morais de Oliveira, 52 anos

Taguatinga

Ana Cleides Pereira da Silva, 57 anos

Antônia Rodrigues dos Santos, 81 anos

Antônio Jerônimo do Carmo, 66 anos

Arcílio Moreira Marques, 43 anos

Augusto Pimenta Guimarães, 83 anos

Carlos Alberto de Araújo, 49 anos

Dalton Nogueira Da Silva, 49 anos

Elias Mendes dos Santos, 69 anos

Enzo Simões Lira do Nascimento, 7 anos

Horizontina Francisca de Jesus, 85 anos

Izalpino Rodrigues de Oliveira Filho, 45 anos

João Amâncio Ribeiro, 70 anos

João Vicente da Silva, 91 anos

Jorge Luiz de Souza, 66 anos

Luís Alessandro Gomes de Santana, 21 anos

Luiz Gonzaga Moreira de Santana, 69 anos

Maria de Fátima da Silva Gontijo, 65 anos

Maria de Lourdes Silva do Nascimento, 60 anos

Maria do Livramento Silva, 80 anos

Maria do Rosário Costa Viana, 62 anos

Maria Ramos dos Santos, 70 anos

Maria Soledade da Costa, 64 anos

Maura Rodrigues dos Santos Dias, 56 anos

Nerci Oliveira Lima dos Santos, 66 anos

Neumísia Moreira Gama, 83 anos

Nilson de Sousa, 82 anos

Paulo Henrique Monteiro Pereira, 34 anos

Sandra Regina dos Santos, 57 anos

Valdir Viana de Lima, 38 anos

Vanilda Oliveira Pontes, 75 anos

Jardim Metropolitano

Adriana Valença Araújo (cremação), 48 anos

Aida Graciela Vargas Borda (cremação), 69 anos

Cleides Maria dos Santos (cremação), 77 anos

Ivan Nascimento (cremação), 89 anos

João Pedro de Souza (cremação), 83 anos

José Roberto da Costa (cremação), 79 anos

Lucimar Leite Barbosa (cremação), 58 anos

Nythamar Hilario Fernandes de Oliveira (cremação), 89 anos

Orlando Alves de Araújo, 55 anos

Patricia da Silva Araújo, 46 anos