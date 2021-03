Policiais civis incluídos

LP Luana Patriolino



Os policiais civis do Distrito Federal poderão ter acesso ao plano de saúde do governo do DF. O anúncio foi feito ontem pelo governador Ibaneis Rocha (MDB). “Acabo de assinar o convênio entre a Polícia Civil e o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do DF. Com isso os 8,5 mil integrantes da força — ativos e inativos — poderão ter acesso ao plano de saúde do GDF”, disse o chefe do Executivo pelas redes sociais.

Como a categoria é mantida pelo Fundo Constitucional, os servidores precisam aguardar o envio do valor da mensalidade e da coparticipação estipulados pelo Ministério da Economia. Em seguida, os beneficiários poderão se cadastrar no GDF Saúde. Além dos policiais civis, o plano alcança os dependentes e, segundo o governo, o número de adesões pode chegar a 40 mil.

Outra novidade, de acordo com Ibaneis, é a solicitação, ao presidente do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (Inas-DF), Ney Ferraz, de um projeto do Hospital de Referência dos Servidores Públicos. O objetivo é ter 500 leitos, além de consultórios de especialidades, para atender exclusivamente funcionários públicos.

Movimentação

Em 12 de março, a Secretaria de Economia do DF enviou um documento ao Inas-DF autorizando a celebração do convênio entre o órgão e a Polícia Civil. A ação aconteceu após pedidos do Sindicato dos Policiais Civis do DF (Sinpol).

O presidente do Sinpol, Alex Galvão, diz ver como positiva a medida do GDF. Na avaliação do representante da categoria, é preciso dar assistência aos policiais. “É o início de um tratamento digno à saúde do policial que está na linha de frente o tempo inteiro. Precisamos dessa retaguarda”, destacou.