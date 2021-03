Eixo capital

CB Correio Braziliense

Crise sanitária deixa comunidade escolar amendrontada e triste

As direções das escolas particulares estão preocupadas e aflitas com a crescente onda da contaminações por covid-19 no Distrito Federal. Por força de decreto do governador Ibaneis Rocha, os colégios devem abrir as salas de aula para receber os alunos. Muitos pais preferem mandar os filhos para o ensino presencial, mas nem sempre as crianças e adolescentes seguem todas as regras dos protocolos de segurança. Uso de máscara e distanciamento são algumas das medidas que nem todos respeitam. Pelo relato de coordenadores, é comum alunos deixarem a máscara no queixo e deixar de usar álcool em gel ou mesmo lavar as mãos, por mais que sejam orientados a adotar medidas de higienização. Professores, coordenadores e dirigentes se mostram assustados.

Alerta

O receio de contaminações com o novo coronavírus, em meio a uma crise sanitária sem precedentes no país, fez com que a direção do Olimpo, um dos colégios mais tradicionais de Brasília, fizesse ontem um apelo para que os pais não levem os filhos para a escola. “Pedimos que, como sinal de responsabilidade social e humanidade, nossos alunos não frequentem mais as aulas presenciais”, afirmou o diretor de Ensino do Grupo Olimpo, Rodrigo Bernadelli. No Pueri Candanguinho, no Sudoeste, a ordem é reduzir o fluxo de pessoas. Nos próximos dias, alunos do 3º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio, entrarão em rodízio semanal entre ensino presencial e remoto. A coordenação está em alerta: “O mapeamento de casos que realizamos é analisado e, de acordo com o nosso protocolo, um percentual de 2,9% de contaminados (considerando o número de testes positivos/número de pessoas que circulam na escola diariamente) é considerável aceitável. Acima deste valor, passamos para as bandeiras amarela (entre 3 e 4,9%) e vermelha (acima de 5%). Estamos em um percentual aceitável, porém crescente”, avisou a direção da escola em comunicado às famílias..

Casal internado

O quadro de saúde do ex-deputado Alberto Fraga (DEM-DF), que está com covid-19, sofreu uma alteração e ele precisou ser internado. Está no Hospital Santa Helena. Ele foi infectado há 15 dias, segundo avalia, em casa, pela funcionária que cuida da cozinha. Sua esposa, Mirta Fraga, também se contaminou e está na UTI. Pelas redes sociais, Fraga agradeceu as mensagens que tem recebido: “Agradeço a preocupação de todos. Estamos recuperando bem e sendo bem cuidados pelos profissionais da saúde do hospital Santa Helena. Temos muita fé em Deus, em breve estaremos em casa. Obrigado a todos pelas orações”. Detalhe: amigo do presidente Jair Bolsonaro, Fraga faz o tratamento sem cloroquina, conforme recomendação médica.

Mais recursos para vacinas

Na reta final da discussão do orçamento da União, a presidente da Comissão Mista de Orçamento do Congresso, Flávia Arruda (PL-DF), recebeu a visita do secretário de Economia do DF, André Clemente. O assunto vacinas: Flávia conseguiu remanejar mais R$ 800 milhões para a área de saúde — dinheiro que será dividido pelos estados e DF — num esforço de recálculo de receitas feito pelo TCU, tendo o ministro Bruno Dantas à frente. A CMO deve votar hoje o relatório final do orçamento e ainda no mesmo dia será votado na sessão do Congresso no Plenário.

Aumento abusivo

O deputado distrital Rodrigo Delmasso (Republicanos) recebeu denúncia de aumento de mais de 1.000% nos preços de medicamentos que compõem o kit intubação covid-19, de 2019 até o corrente ano. A informação foi repassada à procuradora-geral de Justiça do DF, Fabiana Costa, para apuração de eventual crime de abuso de poder econômico. As substâncias são fundamentais para salvar vidas. “O tema causa estranheza, uma vez que é evidente e trágico o aumento de internações de pacientes que necessitam de tratamento intensivo para os casos graves da covid-19”, afirma Delmasso.

Contribuições

Coordenador do Comitê Todos contra a covid-19, o vice-governador Paco Britto (Avance) transferiu, ontem, R$ 2 milhões para a construção de um anexo no Hospital de Samambaia destinado a pacientes com covid-19. O dinheiro é fruto de contribuições de pessoas físicas e empresas.

Toda e qualquer vacina está descartada

Está circulando nas redes sociais, uma entrevista do presidente Jair Bolsonaro em que ele falou sobre imunização contra covid-19. Foi em outubro de 2020. “Os números têm apontado que a pandemia está indo embora. Nada será dispendido agora para comprar uma vacina chinesa. As vacinas precisam ter alguma comprovação científica — diferente da hidroxocloriquina. Toda e qualquer vacina está descartada”.

Mais uma categoria inicia movimento contra a Reforma Administrativa

Após participarem do Dia Nacional em Defesa do Serviço Público ontem, auditores fiscais federais agropecuários decidiram ampliar o movimento em defesa da carreira e contra a aprovação a Reforma Administrativa. Mais uma categoria que entra em movimento de protesto contra a PEC, que restringe a estabilidade do serviço público às carreiras típicas de Estado e fragiliza as relações de trabalho para esses servidores. "É o que recebemos em troca pelo nosso comprometimento”, desabafa Janus Pablo de Macedo, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais (Anffa Sindical).

Para um bom acordo na esfera cível

O Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT) promove nesta semana, desde terça-feira, o seminário “Acordo de Não Persecução Cível”. No evento, que termina hoje, o promotor de Justiça Sérgio Bruno Cabral Fernandes (Foto) vai debater com a procuradora Laura Semerano Rito sobre habilidades para obter um bom acordo na esfera cível, incluindo ações de improbidade administrativa, sem precisar submeter a questão a uma longa disputa judicial. O promotor Bernardo Barbosa Matos será o mediador. O debate pode ser acompanhado pelo canal da Secretaria de Educação e Desenvolvimento Corporativo (Secor), a partir de 10h, no YouTube.