Quinta-feira no DF terá manhã fria e calor à tarde

JM Jéssica Moura

(crédito: Ed Alves/CB/ D.A Press)

Os termômetros confirmam a sensação de frio das primeiras horas da manhã desta quinta-feira (25/3): a mínima foi de 14°C no Distrito Federal e o sol aparece entre muitas nuvens. Contudo, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de que a temperatura aumentará ao longo do dia. À tarde, pode chegar a fazer 30°C e não há previsão de chuvas.

Com a transição do verão para o outono, a tendência do tempo no Distrito Federal começa a mudar. Com isso, as manhãs ficam mais frias, mas a temperatura tende a atingir altas temperaturas no período da tarde.

A meteorologista Nayane Araújo explica que essa condição é típica da nova estação. "Daqui para frente essa é a cara dos dias. Manhã mais fresquinha, mas a tarde esquenta bastante", diz. Elaressalta que uma massa de ar seco já está atuando sobre a região Centro-Oeste, e, com isso, mais pancadas de chuva só são esperadas para a próxima semana.