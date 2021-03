Agências do trabalhador oferecem 374 vagas de emprego nesta quinta

CB Correio Braziliense

Em três profissões, há vagas exclusivas para pessoas com deficiência - (crédito: Divulgação/SEI BA)

As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 374 vagas abertas nesta quinta-feira (25/3). Das oportunidades oferecidas, três são para o setor agrícola. O melhor salário, no valor de R$ 3.250, é para gerente de produção e operações agropecuárias. As outras são para mecânico de manutenção de máquinas agrícolas, com remuneração de R$ 1.155, e trabalhador rural, que receberá, mensalmente, R$ 1,3 mil.

Um professor de técnicas de enfermagem, com nível superior, e 28 vagas para técnicos de nível médio também estão abertas. Os salários são de R$ 1,5 mil e R$ 1.246, mais benefícios.

Três profissões estão com quatro vagas exclusivas para pessoas com deficiência: fiscal de prevenção de perdas (1), operador de vendas para lojas (2) e recepcionista atendente (1). As remunerações são, respectivamente, R$ 1.649, R$ 1.280 e R$ 1.718, mais benefícios. Os candidatos devem ter nível médio de escolaridade.

Vale lembrar que a agência do trabalhador da Estação 112 Sul do metrô é a unidade especializada em acolher pessoas com deficiência por ter 100% de acessibilidade e também por contar com a Central de Interpretação de Libras, que auxilia os deficientes auditivos na tradução e interpretação dos atendimentos.

Além das 70 vagas para diaristas, ainda disponíveis, outras duas para empregados domésticos nos serviços gerais foram abertas nesta quinta-feira (25/3). A maioria das oportunidades paga R$ 1.112 de salário. As outras duas oferecem R$ 1,2 mil e R$ 1,6 mil, mais benefícios.

Candidatos

Para se candidatar a qualquer uma das vagas, basta ir a uma das 15 agências do trabalhador em funcionamento no DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Elas seguem funcionando normalmente durante o período de medidas restritivas.

No entanto, a Secretaria de Trabalho orienta quanto ao uso do serviço remoto para todos os cidadãos e, em especial para pessoas do grupo de risco, não havendo a necessidade de um atendimento presencial. As vagas de emprego poderão ser acessadas pelo aplicativo do Sine Fácil.

A Secretaria de Trabalho também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta, responsável pelas agências do trabalhador: (61) 99209- 1135

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria.