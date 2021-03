STJ e Embaixada da Paz assinam acordo para promoção da cidadania

CB Correio Braziliense

STJ vai promover ações conjuntas com a embaixada - (crédito: Gustavo Lima/STJ)

O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Conselho da Justiça Federal (CJF), ministro Humberto Martins, assinou, nesta quinta-feira (25/3), um acordo com a Embaixada da Paz para o desenvolvimento de ações conjuntas voltadas para a promoção da cidadania e dos direitos humanos.

A embaixada, fundada e presidida pela atriz e cantora Maria Paula Fidalgo, é uma associação civil sem fins lucrativos dedicada à difusão da cultura da paz por meio de projetos sociais nos centros urbanos. O acordo prevê a implementação de ações relacionadas às temáticas de gênero, igualdade racial, acessibilidade e inclusão, combate à discriminação e sustentabilidade.

Conforme o termo de cooperação, a parceria terá a duração de 60 meses. A presidente da Embaixada da Paz destacou a importância de iniciativas de assistência social em meio aos impactos socioeconômicos trazidos pela pandemia da covid-19. "É muita gente desempregada e passando por dificuldades. Precisamos fortalecer essas redes de apoio para enfrentar os enormes desafios impostos pela pandemia de uma forma serena, equilibrada e inteligente", afirma Maria Paula.