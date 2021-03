Família segue busca por Thor, calopsita que sumiu no Sudoeste no sábado

LP Luana Patriolino

(crédito: Arquivo pessoal)

A família da calopsita Thor continua as buscas pela ave no Sudoeste. A servidora pública aposentada Adriana Rezende, 54 anos, tutora do animal, se mantém na esperança de achar o bicho de estimação. “Hoje recebi uma mensagem com uma foto de um animal muito parecido com o Thorzinho. Mas a pessoa encontrou em Sobradinho. Não tem chance de ele ter ido para lá, é muito longe. O meu foi em direção à 306 do Sudoeste”, relata.

A família procura pelo animal de estimação desde o último sábado (20/3), quando o bicho fugiu pela janela do apartamento em que mora com ela e os 11 irmãos pássaros. Adriana espalhou cartazes e faixas pelas quadras da cidade para encontrá-lo. “Meu sonho é poder dar a notícia para todo mundo que está me ajudando que o Thorzinho reapareceu”, diz.

Quem também sofre com a ausência do companheiro é Loki, ave da mesma espécie que mora na casa da servidora. Adriana chamou um veterinário para verificar o estado de saúde do bicho. “Chamei para ele [o profissional] dar uma olhada geral em todas as 11 calopsitas. Como o Loki tem outros irmãos, acaba superando melhor. Ele está bem, não deixou de comer, mas chama muito pelo Thor de manhã”, afirma.

Rede de apoio

Desde que Thor desapareceu, Adriana Rezende tem recebido mensagens de apoio de inúmeras pessoas. Ela conta que não apenas o Distrito Federal está mobilizado para encontrar a calopsita, pessoas do Brasil inteiro demonstraram preocupação com o bichinho. “Entrei em grupos de calopsitas achadas e perdidas no DF e no Brasil. Achei muito bacana como as pessoas se solidarizam. Fiquei impressionada. Muita gente me ligou do Brasil inteiro”, conta.

Thor tem cerca de 4 anos e, segundo a família, é muito dócil. No dia do desaparecimento, Adriana chegou a avistá-lo antes de ele sair pela janela. No entanto, ela não conseguiu pegá-lo de volta. "Eu ainda o vi duas vezes, mas, como o Thor nunca voou em um espaço grande, ele não tinha noção. Eu gritava, mas ele não conseguia voltar, e eu o perdi de vista", lamenta.

A família está oferecendo uma recompensa, a combinar, com quem entregar a ave sã e salva. Quem encontrar o animal, que é cinza e tem a cabeça amarela, pode entrar em contato pelo telefone (61) 98545-4246.