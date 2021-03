Após queda de energia, fornecimento é restabelecido em Águas Claras

Parte dos moradores de Águas Claras passou por momentos de escuridão na noite desta quinta-feira (25/3). Vários relatos apontaram um apagão na região por volta das 20h30. O Correio procurou a Companhia Energética de Brasília (CEB), que esclareceu que o fornecimento já foi normalizado a partir das 21h55 no local.



A empresa não apontou qual foi a razão exata para a falha, mas apenas que foi realizado o “reparo de componentes da rede elétrica danificados”.

“Nossas equipes de manutenção atuaram no reparo de componentes da rede elétrica danificados na região de Águas Claras. A CEB Distribuição foi acionada às 20h43 e, às 21h55 finalizou o reparo e normalizou o fornecimento de energia”.

Pelas redes sociais, os internautas lamentaram a queda de energia.



to vendo aguas claras toda apagada mas a luz segue firme aqui no prédio to até estranhando tanta sorte