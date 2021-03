Capital S/A

SS Samanta Sallum

"Em todas as coisas, o sucesso depende de uma preparação

prévia, e, sem tal preparação, o falhanço é certo"

Confúcio

Obras além da pandemia

Início do reforma estrutural da Ponte Costa e Silva e entrega da avenida W9 no Noroeste estão na lista de prioridades do GDF para abril. O governador Ibaneis Rocha está preocupado que as obras na capital continuem a ser tocadas e que a pandemia não provoque uma paralisia no resto do governo. A ordem é concentrar esforços na área da saúde, mas sem deixar a capital parar.



Ordem de serviço

A W9 no Noroeste será inaugurada em 15 de abril pela Terracap. A conclusão da obra era uma demanda de moradores e de empresários que estão se instalando na região. Ibaneis também assinou a ordem de serviço para a reforma da Ponte Costa e Silva, a cargo da Novacap. Serão investidos R$ 13 milhões na recuperação da estrutura. O trânsito será parcialmente interditado a partir das próximas semanas. O Detran-DF estuda a melhor forma de organizar a passagem de veículos no período. A obra deve ser entregue em setembro de 2022.



A expectativa para segunda-feira

Mais uma sexta-feira de expectativa para o setor produtivo no DF. O suspense é se o GDF vai manter o decreto atual em vigor, que prevê a reabertura do comércio na próxima semana, ou se vai editar um novo, prorrogando o lockdown. A decisão só sairá hoje, após avaliação da área da Saúde sobre o índice de contaminação e a ocupação de leitos de UTI na capital federal.

Perfume em homenagem à capital

O Boticário, por meio do Acqua Fresca, sucesso da perfumaria nacional, prestou uma homenagem aos 60 anos de Brasília com a produção de 7 mil frascos especiais da fragrância exclusiva, composta por notas cítricas que combinam com o clima do cerrado.

Início das franquias

“Brasília foi a primeira cidade do país a ter uma franquia da marca. Foi aqui que O Boticário como modelo de franquia nasceu. Eles toparam fazer essa homenagem na hora”, conta a empresária Lanna Oliveira, uma das franqueadas na capital. A marca chegou em 1980 e, hoje, conta com mais de 50 lojas. Ainda há os últimos lotes do perfume à venda nas lojas, que, no período da pandemia, estão atendendo via WhatsApp, pelo número 0800-744-00100.

Cooperativa de crédito em expansão

O Sicredi, instituição financeira cooperativa pioneira do segmento no Brasil, ultrapassou, neste mês, os 5 milhões de inscritos. O modelo valoriza a atuação do filiado, que tem direito a voto nas decisões e participação nos resultados. Hoje, o Sicredi está presente em 24 estados brasileiros

e no Distrito Federal.



Novos investimentos

Em fevereiro, a instituição alcançou a marca de 2 mil agências no Brasil e pretende inaugurar mais de 250 ainda em 2021, com um investimento superior a R$ 200 milhões. Na capital federal, chegou em 2018 e instalou uma grande agência na W3 Sul. Taguatinga é a próxima cidade nos planos de expansão.

Economia compartilhada

“A ideia de o associado ser dono do empreendimento faz com que a economia compartilhada esteja em uma crescente. Eles desejam tornar a comunidade melhor, e isso reforça a proposta do Sicredi”, destaca o presidente do Sicredi Planalto, Pedro Caldas.