Idoso reage e mata assaltante

“Defendi minha família”, declarou um aposentado de 69 anos que reagiu a um assalto e matou um criminoso de 19 anos, ontem. O caso ocorreu na Quadra 58 do Setor Tradicional de Planaltina (DF). Em entrevista ao Correio, ele disse estar abalado e que pretende passar um tempo fora de Brasília. Policiais da 16ª Delegacia de Polícia, na região administrativa, investigam se houve participação de outros criminosos na ocorrência.

A tentativa de assalto aconteceu ontem, por volta das 9h30. José calibrava os pneus da caminhonete no momento em que foi surpreendido pelo suspeito, identificado como Iago Santos Silva. Câmeras do circuito interno de segurança do posto flagraram a ação. A filmagem mostra uma rápida movimentação de pessoas no local. Em seguida, o jovem se aproxima do carro, observa o veículo rapidamente e, ao perceber que não havia ninguém no banco do motorista, abriu a porta e entrou. Ao notar a ação, o aposentado pegou a arma na cintura e atirou.

“Nessa hora meio corrida não dá para ver nada”, comentou José. “Estou viajando, vou ficar fora”, completou o aposentado. Em áudio enviado a um colega, ele contou que, no momento do crime, estava com a mulher e a filha. “Quando cheguei na porta, ele me atirou. Quando ele atirou em mim, meti bala nele também, que eu estava com a pistola na cinta. (...) Estou no posto Luzas, esperando o advogado para ir para a 16ª (Delegacia de Polícia)”, afirmou.

Um pedreiro, que preferiu não se identificar, trabalhava em uma obra próxima ao posto de combustível onde o crime ocorreu e disse que se assustou quando ouviu os disparos. “Estava de costas, fazendo o serviço, quando ouvi ao menos dois tiros. Na hora, todos ficaram desesperados, mas foi algo muito rápido”, contou.

O aposentado tem cadastro como colecionador, atirador ou caçador (CAC), e a arma estava regularizada, segundo a Polícia Civil. Em depoimento, ele contou que ia a um stand de tiros, quando parou no caminho para calibrar os pneus. Agentes apreenderam duas armas para encaminhar à perícia: a de José e uma encontrada com Iago.

O revólver do jovem era de calibre 38 e tinha cinco balas. Morador de Sobradinho, Iago não teve antecedentes criminais desde os 18 anos. No entanto, há ocorrências registradas contra ele enquanto adolescente. “Agora, estamos investigando se houve a participação de outras pessoas no crime e um vamos instaurar um inquérito policial para apurar todas as circunstâncias do fato”, afirmou o delegado-adjunto da 16ª DP, Eduardo Chamon.













