Ibaneis antecipa vacinação de idosos entre 67 e 68 anos para esta sexta (26/3)

CB Correio Braziliense

A vacinação comecçaria no sábado (27/3), mas Ibaneis antecipou para as 14h desta sexta (26/3) -

O governador Ibaneis Rocha (MDB) afirmou ao Correio que decidiu antecipar a vacinação contra a covid-19 dos idosos de 67 e 68 anos para às 14h desta sexta-feira (26/3). Mais cedo, ele havia anunciado que a ampliação do público-alvo começaria no sábado (27/3). Com isso, as pessoas nessa faixa-etária podem se dirigir aos postos de saúde, e não é preciso agendamento da vacinação.

Mais cedo, começou também a vacinação dos profissionais de saúde da rede privada e com registro em conselhos de classe, servidores do Instituto Médico Legal (IML), agentes funerários, por exemplo. Esse público, estimado em 98,5 mil pessoas, precisou marcar o horário para receber as doses. Nesta primeira etapa, que vai até 30 de março, 28 mil serão imunizados.