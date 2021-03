Eixo capital

AM Ana Maria Campos

(crédito: Arquivo pessoal)

Arruda toma a primeira dose de imunidade

Aos 67 anos, o ex-governador José Roberto Arruda correu ontem para um posto de saúde do Guará para tomar a primeira dose da vacina contra a covid-19. Estava com o braço engessado por conta de outra queda de bicicleta — há dois anos e meio, ele perdeu o controle do freio, caiu e bateu a cabeça. Ao se vacinar, ontem, ostentava um sorriso de quem começa a se imunizar contra a doença que só ontem tirou a vida de 3.650 brasileiros.

Cartão em dia

Logo que o governador Ibaneis Rocha (MDB) anunciou que abriria a vacinação para a faixa de 67 e 68 anos, os sessentões se animaram. O jornalista Paulo Fona, 67, secretário de comunicação do governo Rollemberg e porta-voz da gestão Roriz, vestiu a camisa do Vasco da Gama e foi se imunizar. Pegou duas horas de fila no Lago Norte, mas saiu com o cartão de vacinação carimbado com a CoronaVac.

Conselheiro vacinado

O conselheiro Manoel de Andrade, do Tribunal de Contas do DF, também comemorou ontem a liberação do imunizante contra o novo coronavírus. Ele também tem 67 anos e não perdeu tempo. Correu para um posto ontem à tarde, para tomar a primeira dose.

Saúde no 13

Toninho do PSol enfrentou fila ontem para tomar a vacina perto de casa, na Asa Norte, no centro de saúde número 13. Detalhe: 13 e não 50. Ficou com o número do passado.

Dose de esperança

Os ex-vices governadores Tadeu Filippelli e Paulo Octávio, de 71 anos, tomaram a primeira dose de esperança na semana passada, de acordo com o calendário da Secretaria de Saúde. Filippelli recebeu a aplicação da vacina por drive-thru e postou a imagem nas redes sociais. Paulo Octávio não registrou o momento. Só vai comemorar depois da segunda dose.

Para ajudar os outros

A filha do jornalista Silvestre Gorgulho seguiu os passos do pai que, aos 73 anos, também tomou a primeira dose contra o novo coronavírus. Aos 37 anos, a psicóloga Maria Fernanda Gorgulho foi beneficiada ontem com a prioridade, definida pelo Ministério da Saúde, para todos os profissionais que lidam com saúde. Dose bem aplicada. O que não falta é gente precisando de apoio psicológico nessa pandemia.

Boas notícias na família Jardim

O comunicador Júlio Jardim deixou o Hran na última quarta-feira, depois de 19 dias internado em tratamento por covid-19. Bem mais magro, ele está em casa com a família recuperado. Foram momentos difíceis, mas ele conta que foi muito bem tratado na unidade de saúde. Agora é torcer para que Dona Neuza, mãe de Júlio, Marco, Flávia e Otávio, tenha alta logo. Ela também se recupera da covid-19. Está cada dia melhor. Graças a Deus!