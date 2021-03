Operação policial no DF mira grupo que praticava estelionato cibernético

EH Edis Henrique Peres

Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), unidade à frente do caso - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, nesta sexta-feira (26/3), a Operação Contestado, que investiga compras fraudulentas pela internet. Os agentes cumpriram quatro mandados de busca e apreensão em Samambaia. Um dos investigados, um homem de 30 anos, foi preso em flagrante por tentativa de estelionato, falsificação de documento particular e falsificação de documento público.

Os agentes avaliam que o prejuízo com os golpes pode chegar a mais de R$300 mil. O grupo fazia cadastros em sites da internet usando nomes falsos, mas com CPF e cartões de crédito verdadeiros. As vítimas eram donas das empresas que vendiam os produtos.

O envio dos itens tinha diversos destinos, mas, depois de receberem os produtos, os investigados contestavam a compra. Os cartões e CPFs também eram obtidos de maneira fraudulenta, segundo a PCDF. O delegado Dário Freitas, da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), acredita que o grupo tem cerca quatro ou mais integrantes.

"Uma organização criminosa (...) estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagens por intermédio de crimes praticados pela internet", explica Dário. A operação resultou de outras investigações até a identificação do grupo criminoso. Os suspeitos eram especializados em lavagem de valores e em crimes de estelionato, de acordo com a polícia.