Final de semana no Distrito Federal terá clima quente e seco, afirma Inmet

Temperatura pode chegar a 30°C neste sábado (27/3) - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A. Press)

O final de semana no Distrito Federal será marcado por baixa umidade e altas temperaturas no período da tarde. No entanto, foi possível sentir uma temperatura mais amena nas primeiras horas do dia. De acordo com as medições do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima registrada neste sábado (27/3) foi de 13°C e a máxima pode chegar a 31°C.

Os brasilienses devem se preparar para tomar bastante água e ficarem hidratados. Na parte mais quente do dia, a umidade relativa do ar pode ficar em 30%. A máxima é de 95%, registrada no período da madrugada.

Segundo o meteorologista do Inmet Mamedes Melo, a tendencia é a mesma previsão se repita neste domingo (28/3), com madrugada fria e o dia quente e seco.