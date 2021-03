Pacientes sem covid em UTIs do GDF podem ser transferidos para Rede Sarah

CB Correio Braziliense

(crédito: Zuleika de Souza/CB/D.A Press)

Acordo entre o Ministério Público Federal e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios viabilizou a transferência de pacientes sem coronavírus que estão em leitos de UTIs de hospitais da rede pública do DF para o Hospital Sarah Kubitschek. Oito pacientes já foram transferidos, liberando leitos nos hospitais do GDF.

A restrição a pessoas sem covid é porque a estrutura da UTI do Sarah é apenas pós-cirúrgica, ou seja, não possui todos os equipamentos convencionais de UTIs de hospitais gerais. Nesse sentido, o hospital conseguirá receber casos de pacientes que precisem de cirurgias neurológicas e ortopédicas, por exemplo. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde do DF, há uma centena de pacientes ortopédicos, ocupando leitos de UTI em seus hospitais.

“A Rede Sarah nunca se negou a prestar qualquer tipo de apoio nesse contexto, inclusive mantendo canal de interlocução direta com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, e explicaram a inviabilidade técnica de receberem em seus leitos de UTI pacientes acometidos de COVID”, aponta o documento do MPF.