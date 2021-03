Mega-Sena: Aposta de Brasília feita pela internet leva prêmio de R$ 27 milhões

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil)

Um apostador de Brasília acertou as seis dezenas da Mega-Sena do concurso 2356 sorteado na noite deste sábado (27/3). Numa aposta simples, ele levou sozinho o prêmio de R$ 27.070.907,55. A loteria teve as seguintes dezenas sorteadas nesta noite: 03-10-25-36-51-58.

Outros apostadores da capital federal conseguiram acertar cinco dezenas fazendo a quina. As apostas são das lotéricas Junior Loterias, Loteria Tio Patinhas, Loterica Globo e Loterica São Sebastião, ambas no valor de R$ 27.164,44. Também há vencedores no Distrito Federal para o prêmio de quatro acertos, que rendeu R$ 666,66. Confira os vencedores aqui.

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na quarta-feira (31/3) e tem prêmio estimado em R$ 2,5 milhões.