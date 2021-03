Uma luta em construção

RP Roberta Pinheiro

Como janelas para acessar o passado e suas ambiguidades, mas também como ferramentas de construção de comportamento e modelos éticos e estéticos, a socióloga mineira Isabelle Anchieta mergulhou em um universo de imagens para descobrir como as mulheres são tratadas ao longo da história. Foram oito anos garimpando xilogravuras, panfletos, esculturas, fotografias, pinturas e filmes em arquivos, bibliotecas e museus de nove países para compor a tese de doutorado pela Universidade de São Paulo (USP). O trabalho se transformou em livro. A trilogia Imagens da mulher no Ocidente Moderno, lançada pela Editora da USP, está na terceira edição.

O sucesso tem surpreendido a autora. “Nunca escrevi uma tese, apesar de ser uma pesquisa acadêmica. Acredito que podemos ser simples sem ser simplórios”, descreve Isabelle. Além da escrita clara e direta, a socióloga avalia que um dos grandes méritos do material é o outro ângulo escolhido por ela para revisitar a história da mulher. “Não percebo a mulher como vítima passiva do olhar masculino, ela subverteu a imagem a seu favor. Ao revisitar essa história, reposicionei a mulher em um outro lugar. Afinal, desde que há uma mulher em sociedade, há vontade de autodeterminação”, afirma.

No decorrer de quase 700 páginas, Isabelle destrincha imagens femininas que se tornaram ícones — as mais citadas, imitadas e reproduzidas ao longo da história. O primeiro livro foca em Bruxas e Tupinambás Canibais; o segundo, Maria e Maria Madalena; o último, Stars de Hollywood. O resultado dessa trajetória e desse outro olhar é o que a socióloga chama de “individumanismo” ou “individumanização”: “Primeiro, as mulheres lutaram para humanizar-se, como as bruxas e Maria Madalena, e, depois, lutaram para individualizar-se, ter um rosto neste mundo”.

Entre mais de 800 imagens, é difícil para a socióloga apontar aquela com a qual mais se identifica, ainda mais que, para ela, as imagens constroem uma certa biografia das mulheres. Contudo logo no início da obra, a autora apresenta o mito da Aracne versus Atena e confessa se identificar com a jovem mortal de extraordinária habilidade de bordar. “É uma mortal que desafia uma deusa. A história vai dizer de uma mulher que não teme os deuses, as hierarquias nem o fato de ser mulher. Também é o símbolo da sociologia, de tecer histórias e ir amarrando o conjunto de histórias e ambiguidades humanas em um só lugar”. Assim como Isabelle faz no decorrer da narrativa de Imagens da mulher no Ocidente Moderno. Como um grande bordado, uma referência visual vai puxando a outra e construindo a representação da mulher ao longo da História.