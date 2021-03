Capital S/A

CB Correio Braziliense

“Não tenha medo de desistir do bom para perseguir o ótimo

John D. Rockefeller

BRB na linha de frente contra a covid-19

Em fase de modernização e ampliação de serviços, o Banco Regional de Brasília (BRB) adianta algumas novidades e aponta conquistas de mercado. Mas, no momento, a prioridade é apoiar o setor produtivo do DF para minimizar os impactos econômicos causados pela pandemia. E também arrecadar recursos para a construção de novos hospitais públicos na capital que atendam pacientes com covid-19.

Ajuda empresarial

O presidente do banco, Paulo Henrique Costa, em entrevista exclusiva à coluna, informou que o BRB doou R$ 3 milhões. Os empresários do DF estão fazendo importantes doações. O sindicato das lojas de material de construção (Sindmac), Ademi, Fecomércio-DF e Sinduscon se mobilizaram e estão contribuindo com recursos. “É muito importante esta união neste momento. O setor empresarial está engajado conosco, tendo uma atitude muito solidária para o bem de toda a sociedade”, ressalta Paulo Henrique.

Contêineres acoplados

As novas unidades hospitalares serão construídas com os recursos do Instituto BRB, que terá mais agilidade para contratar os serviços necessários. Elas serão acopladas aos hospitais já existentes e instaladas em contêineres especialmente produzidos para esse tipo de uso.

Doação JBS

A JBS doou a unidade, já em funcionamento, de Ceilândia. E sinalizou com uma nova doação para Samambaia.

As novas unidades custarão R$ 14 milhões cada e terão capacidade para mais 400 novos leitos de UTI.

Acredita-DF atendeu 59 mil

O balanço do primeiro mês do programa Acredita-DF, que criou medidas de socorro financeiro aos empresários e também a pessoas físicas no DF, superou as expectativas. O valor de créditos concedidos, renegociados e com prorrogação de pagamento pelo BRB chegou a R$ 840 milhões. Foram beneficiados cerca de 59 mil clientes, destes, mil empresas. “O governador Ibaneis Rocha pediu que o banco desse apoio ao setor produtivo”, diz o presidente do BRB.

Novo conceito de agências

Até 2022, serão inauguradas mais cinco agências do BRB no DF, totalizando 105 unidades. A próxima a abrir será a do Noroeste, em 90 dias. Lago Sul, Lago Norte e Samambaia também devem ganhar pontos do BRB. A unidade do Terraço Shopping vai mudar de lugar, saindo do segundo piso para uma loja mais ampla no térreo.

Atendimento personalizado

“Estamos reformulando nosso modelo de atendimento no varejo, reformando agências e criando novos serviços que agregam tecnologia e uma ação mais personalizada”, explica Paulo Henrique.

Expansão no Centro-Oeste

Serão inauguradas 15 novas agências na região Centro-Oeste até o final de 2022. E, depois de três anos sem operar com os recursos do Fundo Constitucional do Centro Oeste (FCO), o BRB voltou a oferecer as linhas de crédito. “Na nossa gestão, nos reaproximamos da Sudeco e voltamos a trabalhar juntos. Foi aberta para o BRB uma linha de R$ 250 milhões”, conta.

Líder em crédito imobiliário

Pela primeira vez na história do BRB, o banco fechou um ano como líder de operações de crédito imobiliário no DF. Foi o que ocorreu em 2020. E, no início deste ano, as operações no setor já cresceram 300%. “ A cada 10 operações, quatro são nossas”, aponta Paulo Henrique.

“Nosso trabalho é tornar o BRB mais competitivo no mercado e mais presente na interação com a cidade e os brasilienses. Vamos crescer como empresa sem abrir mão do nosso papel social e indutor da economia local”

Paulo Henrique Costa