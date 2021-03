Ruas vazias marcam primeiro dia de retomada do comércio no DF

AM Ana Maria da Silva

A reabertura está sendo feita de forma escalonada mas o movimento é pouco - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

As ruas vazias e a preparação dos comerciantes marcam o primeiro dia da retomada das atividades presenciais no comércio do Distrito Federal. A partir desta segunda-feira (29/3), lojas e estabelecimentos comerciais estão autorizados a reabrir as portas seguindo uma série de protocolos, além de um horário de funcionamento pré-estabelecido.

O Correio foi às ruas e conversou com comerciantes acerca das expectativas criadas para essa reabertura. Apesar do movimento tranquilo, muitos prepararam a reabertura das lojas e aguardam clientes. É o caso do empresário Andrei Prates, 31 anos, dono do restaurante Cantucci, da pizzaria Grano e Oliva e da hamburgueria In Forno, todas localizadas na Asa Norte.

De todas as empresas, Andrei explica que somente o restaurante deverá retomar as atividades. “O restaurante entra no horário de funcionamento, mas no caso da pizzaria e hamburgueria, optamos em manter o funcionamento através de uma mesa de atendimento, já que é difícil uma pessoa sair às 18h para comer”, pondera. Para o empresário, o período é delicado. “Entendemos a grave crise sanitária que estamos vivendo, mas com o fechamento, tivemos queda de 30 a 50%”, explica.

A expectativa é conseguir recuperar o prejuízo, mas Andrei acredita que isso irá demorar a acontecer. “A cada um mês fechado, precisamos de quatro a cinco para recuperar. Após o lockdown do ano passado, março seria o mês que deixaríamos as contas em dia, e começaríamos a investir”, cita. “Com o retorno do lockdown e horário reduzido, talvez essa retomada demore”, pondera.

A previsão é que a páscoa ajude nas vendas. “Criamos algumas ceias para os clientes comprarem e levarem para casa, sem correr riscos. Para isso, construímos pratos e sobremesas, e esperamos que isso nos ajude”, conta. Para a reabertura, cada atividade terá um horário específico de funcionamento e o toque de recolher, das 22h às 5h, segue em vigor.

Mudanças



Confira como funcionará o comércio do DF a partir de segunda-feira:

Por setor



Academias: das 6h às 21h

Comércio de rua: das 11h às 20h

Clubes recreativos: das 6h às 21h

Bares e restaurantes: das 11h às 19h

Agências de viagens: das 10h às 19h

Cultos, missas e rituais: sem horário pré-determinado

Atividades coletivas de cinema e teatro: sem restrição

Eventos em estacionamento ou drive-in: sem restrição

Shopping centers e centros comerciais: das 13h às 21h

Salões de beleza, barbearias, esmalterias e centros estéticos: das 10h às 19h

Supermercados: horário definido em alvará, respeitando o toque de recolher



Atividades 24 horas

Hospitais, farmácias, funerárias, postos de gasolina, clínicas médicas e veterinárias.