Cursos

A Fundação Bradesco oferece diversos cursos gratuitos pela internet, com diferentes cargas horárias e em variadas áreas. Para se inscrever, basta acessar o site: www.ev.org.br

Faculdade Senac-DF

O vestibular agendado da Faculdade de Tecnologia e Inovação Senac-DF vai até o dia 10 de abril. As provas acontecem de forma online, diariamente. As vagas ofertadas são referentes ao 1ª semestre de 2021, em oito cursos de Gestão e Tecnologia — uma das áreas que mais cresce e emprega no mercado de trabalho brasileiro e do mundo. As mensalidades do primeiro ano estão com 30% de desconto em 2021. Para se inscrever, gratuitamente, acesse o site: df.senac.br/faculdade

Homeopatia

O Curso de Formação Terapeuta Homeopata segue com inscrições abertas. As aulas, que acontecem sempre no quarto sábado de cada mês, teve início em 23 de janeiro. Porém, como são gravadas, ainda há a possibilidade de os interessados ingressarem nos próximos encontros. Informações: 98502-2026 ou caminhosalternativos.org

Inglês

O Professor Phil Marra oferece aula virtual de língua inglesa pelo Skype. Matrículas estão abertas para crianças, adolescentes e adultos: cursos regulares, conversação e preparatórios para exames internacionais. Há opções de pacotes individuais e grupos de até três pessoas, ambas modalidades com material incluso. Informações: 99811-6360. Todos os níveis, com desconto especial para grupos. Valor: R$50.

Técnicos

O Instituto Madre Teresa trabalha na capacitação de jovens e adultos que desejam construir uma carreira com cursos técnicos. As opções são nas áreas de enfermagem, radiologia, segurança do trabalho, informática e em serviços jurídicos. Inscrições pelo site madreteresa.net.br ou pelo WhatsApp 61 9 9993-8117.

Idiomas

O professor Otávio Vieira oferta aulas on-line de Inglês e Francês. O docente possui experiência internacional nos dois idiomas. Aulas para todos os níveis, com desconto para grupos. Valor: R$ 60 a horaaula. Informações pelo telefone: 61 99646 7234.

Imobiliárias

O Centro de Ensino Tecnológico de Brasília (Ceteb) promove curso técnico em transações imobiliárias. O pagamento pode ocorrer por meio de boleto bancário, com entrada mais seis parcelas. Informações: 61 3352-6527, 61 3218-8330 ou pelo WhatsApp 61 9 8597-1252.

Xadrez

A academia XadrezValle oferece aulas de xadrez para todas as idades, do nível inicial ao avançado. As atividades são semanais, com duração de duas horas e material didático incluso. Os encontros ocorrem por videoconferência. Valor: R$ 240 por mês. Local: SCLN 114, Bloco B, lojas 22 e 24, subsolo. Informações: 61 9 8304-6464 ou pelo site xadrezvalle.com.br

Outros

Arrecadação de EPIs

A Estácio Brasília é um dos pontos de arrecadação de EPIs que serão doados para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT). A iniciativa tem como objetivo mobilizar principalmente os moradores de Taguatinga Sul (CSG 9, lt. 11/16, Taguatinga Sul), e Asa Sul (SGAS 604, Conjunto C). A ação intitulada como "Eu apoio quem precisa" vai até o dia 31 de março, e, além dos Equipamentos de proteção individual, a instituição também está arrecadando alimentos não perecíveis para doar às famílias carentes da Cidade Estrutural, e incentivando a campanha de doação de sangue do GDF. Horário: segunda a sexta, das 8h às 19h; sábado, das 8h às 12h. Mais informações: @estaciobrasiliaoficial

Audiovisual

A TV Cultura disponibiliza pelo YouTube uma série de palestras com grandes nomes do audiovisual. Especialistas em áreas relacionadas ao universo da comunicação, do jornalismo e da produção cinematográfica dividem com alunos e com o público em geral experiências profissionais e questões de interesse dos jovens. Todos os vídeos contam com tradução em Libras e uma versão com audiodescrição. Inscrições: bit.ly/36LtSIM.

Capoterapia

O Instituto Brasileiro de Capoterapia está com vagas gratuitas para o programa Capoterapia em Casa. A atividade trata-se de uma terapia psicomotora direcionada a um público diversificado — com atenção maior a pessoas com mais de 55 anos — e usa de elementos rítmicos percussivos da capoeira. O trabalho das sessões ocorre de maneira adaptada, pela internet. Inscrições: 3475-2511. Informações: capoterapia.com.br/portal.

Cultura

O projeto Quilombo da Liberdade Live promoverá 10 eventos artísticos on-line até 6 de abril. As apresentações terão o grupo de capoeira Grito de Liberdade como anfitrião, para estabelecer diálogos com coletivos tradicionais de cultura popular e urbana do Distrito Federal, incluindo circo, folclore, dança, rap, reggae, hip-hop e outros segmentos que fazem intercâmbio com a história da cultura negra e da capoeira. Acompanhe pelo link: tinyurl.com/MestreCobra1.

Arrecadação de donativos

Buscando repetir uma corrente de solidariedade para o enfrentamento da pandemia do coronavírus, o Sindicato do Comércio Atacadista do Distrito Federal (Sindiatacadista/DF) iniciará uma nova campanha de arrecadação de cestas básicas. A meta é destinar duas mil doações para o Comitê de Emergência Covid-19, entidade do Governo do Distrito Federal (GDF) responsável por receber e coordenar as doações de produtos ou recursos usados no combate ao coronavírus na capital. As doações, em formato de cestas básicas ou em dinheiro, poderão ser encaminhadas para a sede do Sindiatacadista. A entidade também pode pegar os mantimentos na casa do doador. Para depósito em conta. Razão Social: Instituto Sindiatacadista CNPJ: 23.857.534/0001-34 Banco: BRB (070) Agência: 082 Conta Corrente: 082.006642-7 . Mais informações, entrar em contato com o e-mail comercial@sindiatacadista.com.br ou telefone (61) 3561-6064.



Destaques

Aula de Hip-Hop

» Na próxima quinta-feira, dia 1º de abril, às 19h, a atriz-MC, diretora, pesquisadora e slammer, Roberta Estrela D’Alva, realizá a aula aberta “Teatro Hip-Hop: depoimento e autorrepresentação”. O encontro aberto ao público será realizado pelo canal do projeto no Youtube @cartasdeamornasruas. A participação é gratuita e livre para todos os públicos. A audiência poderá interagir, enviando suas perguntas e comentários por escrito na caixa de diálogo do aplicativo.



Cursos para mulheres

» O Campus Riacho do Instituto Federal de Brasília (IFB) vai ofertar, no segundo semestre deste ano, três cursos de qualificação profissional na área de hotelaria e gastronomia. Serão 300 vagas, voltadas para mulheres, nos cursos de camareira, recepcionista e doceira. Os cursos duram em média três meses, em turnos variados. O curso de doceira foi formatado em quatro módulos, o que permite saídas profissionais nas seguintes áreas: Higiene e segurança do manipulador e do produto (40h), Beneficiamento de produtos da feira (60h), Doçaria brasileira (60h) e Empreendedorismo (40h). Se a estudante concluir todo o curso o certificado será o completo. Mais informações em www.ifb.edu.br.





Isto é Brasília

crédito: Ed Alves/CB/D.A Press

A Lua Cheia no mar de Brasília

O céu de Brasília é tido como o mais bonito do Brasil. Para muitos, os vários tons de azul representam o mar do Planalto Central. Essa beleza fica mais evidente com a Lua Cheia. Para todos os lados que se olha, de noite ou de dia, o satélite natural da Terra sempre está pronto para dar um espetáculo, seja ao ar livre, seja por trás dos edifícios da capital. Basta parar, observar e se encantar. Observar a Lua é de graça.

Grita geral

SAMAMBAIA NORTE

ABANDONO DE QUADRA POLIESPORTIVA

O estudante de direito Josias Alves, 42 anos, entrou em contato com a coluna Grita Geral do Correio para reclamar sobre a situação da quadra poliesportiva, localizada na QR 206 de Samambaia Norte, entre os conjuntos 11, 12 e 27, ao lado do BRB. “A quadra fica em frente a minha casa e está precisando de reforma total. O alambrado dela está todo quebrado e, por causa disso, as bolas de futebol saem da quadra e quebram os vidros das casas, os telhados e amassam as portas dos carros que ficam estacionados. Além disso, o pior é que quando chove, a metade da cerca da quadra dá choque nas pessoas”, conta o morador.

» A Companhia Energética de Brasília (CEB) informou que uma equipe técnica de iluminação pública esteve no local e realizou uma manutenção preventiva para retirar qualquer possibilidade de choque elétrico na quadra. “Reforçamos que em situações de possível choque elétrico, a população deve se distanciar do local em questão e contatar imediatamente a CEB Distribuição pelo telefone 116”, orientou a companhia. A Administração Regional de Samambaia informou que tem projeto pronto para a revitalização da praça. “A regional está atrás de emenda parlamentar para a execução dos serviços”, afirmou o órgão.

GUARÁ

RUAS COM BURACOS

O membro do movimento “Guará merece respeito", Leonardo Xavier, 39 anos, entrou em contato com o Correio para reclamar a respeito dos buracos nas ruas da região administrativa, principalmente nas do Polo de Modas e da Avenida Contorno. “Os buracos estão por toda parte. A gente entra na cidade e tem diversos buracos. O carro do meu vizinho caiu em um buraco no Polo de Modas e lhe rendeu um prejuízo de R$ 350 para arrumar o pneu rasgado. Vários moradores já fizeram reclamação na Ouvidoria, mas a administração não toma nenhum posicionamento quanto a isso. Eles até taparam alguns que ficam dentro das quadras, mas nas ruas que tem grande circulação de carros, os buracos ficam abertos, causando um prejuízo muito grande para os motoristas. É falta de gestão”, afirma o advogado.



» A Administração Regional do Guará informou que a operação tapa-buraco, em parceria com a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), segue em pleno atendimento por toda a cidade. “Apenas em março, já foram utilizadas 35,79 toneladas de massa asfáltica. O Polo de Modas está incluso no cronograma de serviços e, na próxima semana, serão encaminhadas novas equipes ao local”, informou o órgão.