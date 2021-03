Capital S/A

SS Samanta Sallum

Com boas vendas, drive-thru permanece nos shoppings

Mesmo depois do lockdown, os shoppings do Grupo PaulOOctavio vão manter o atendimento drive-thru. O sucesso das vendas nesse formato provou que o serviço foi eficiente e conquistou muitos clientes. Nas últimas três semanas, o valor gasto em compras registrou, em média, o dobro quando comparado a 2020.



Aposta do varejo

Às vésperas da Páscoa, as compras via drive-thru têm sido a aposta do varejo para seguir em contato com o público consumidor. Os shoppings reabriram ontem, das 13h às 21h, mas o atendimento no carro permanece.

Segurança e conforto

“Os shoppings têm oferecido o serviço de drive-thru de forma ininterrupta, para atender àqueles que se adaptaram à praticidade desse modelo de compras. Os espaços são amplos, bem arejados e contam com sanitização constante, proporcionando segurança para os clientes e colaboradores das lojas”, afirma Geraldo Mello, superintendente dos shoppings PaulOOctavio. O grupo tem a administração do Taguatinga Shopping, Brasília Shopping, Terraço Shopping, JK Shopping, entre outros.

Ação solidária

O Taguatinga Shopping está funcionando com drive-thru e delivery de 96 marcas do centro de compras. Registrou crescimento de 83% no uso do serviço neste ano, em comparação com 2020. Até quarta-feira, ocorre o Drive-Thru Solidário, para arrecadar alimentos não perecíveis, itens de higiene, roupas e brinquedos a famílias em situação de vulnerabilidade social.



Isenção de ICMS para importação de vacina

O governador Ibaneis Rocha (MDB) e a Secretaria de Economia querem isentar o ICMS de todas as compras de vacina e insumos para a fabricação de imunizantes. “É mais um importante passo do GDF na batalha contra a covid-19”, afirma o secretário de Economia, André Clemente. A proposta de homologação do Convênio ICMS 15 será enviada para a Câmara Legislativa e, assim que aprovada, reduzirá os custos para compra e fabricação de imunizantes na capital federal.

Alunos do IFB empreendem em confeitaria para a Páscoa

O talento de estudantes do curso de gastronomia do Instituto Federal de Brasília (IFB) tem superado os desafios de empreender mesmo nestes tempos difíceis. São produções na área de confeitaria do câmpus Riacho Fundo. E, para esta Páscoa, eles capricharam, com várias opções em ovos de chocolate e uma produção diversificada para todos os paladares. Confira esses talentos do IFB pelas redes sociais do curso e nos perfis do Instagram: @tucantonio_, @celia.bolos1992, @quermaislele, @tutyfood @docinhoedelicia.

Impostos prorrogados do Simples Nacional

Seguindo a Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional — CGSN de 24 de março, o governador Ibaneis Rocha decretou a prorrogação do calendário do ICMS e do ISS. A medida beneficia cerca de 300 mil pequenas empresas. Em função dos impactos da pandemia da covid-19, as datas de vencimento dos impostos ficam prorrogadas para os contribuintes do Distrito Federal optantes do Simples Nacional. A medida será executada pela Secretaria de Economia do DF.



Novas datas

- O período de apuração relativo a março de 2021, com vencimento original em 20 de abril de 2021, vencerá em 20 de julho de 2021;

- O de abril de 2021, com vencimento original em 20 de maio de 2021, vencerá em 20 de setembro de 2021;

- O de maio de 2021, com vencimento original em 21 de junho de 2021, vence em 22 de novembro de 2021.



MEIs

A Secretaria de Economia propôs a renovação de mais 41 isenções ou reduções de alíquotas do ICMS para diversas categorias. Microempresas individuais (MEIs) e pequenas

empresas são beneficiadas pelo decreto.