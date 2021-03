CB Correio Braziliense

Estão aceleradas as montagens das estruturas dos três hospitais de campanha do DF, como o de Ceilândia, atrás da Escola Parque Anísio Teixeira, na QNM 27. A previsão é de que os espaços estejam erguidos em 20 dias. O próximo passo é equipar o local com todas as funcionalidades de que as UTIs necessitam para atender pacientes infectados pela covid-19. Cada hospital deverá ter 100 leitos de UTI. Atualmente, a capital tem 597 leitos para o tratamento do novo coronavírus. Os outros dois estão no Autódromo Internacional Nelson Piquet e no Centro Olímpico do Gama.

(Luana Patriolino)