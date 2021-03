Maior média móvel de mortes, de novo

CB Correio Braziliense

Pelo quarto dia consecutivo, a média móvel de mortes bateu recorde no Distrito Federal. O índice está em 53,8 — aumento de 126% em relação ao resultado de 14 dias atrás e, também, o maior desde o início da pandemia. No mais recente boletim, a Secretaria de Saúde (SES-DF) registrou 1.592 novas infecções pelo coronavírus e 61 mortes — das quais 10 ocorreram ontem. A média móvel de casos ficou em 1.571,70, crescimento de 3,45% em relação ao verificado há duas semanas.

Com as novas ocorrências, a capital federal chegou a 5.818 mortes e 319.712 casos da doença. Por volta das 19h de ontem, o site InfoSaúde, vinculado à SES-DF, marcava taxa de ocupação de 98,2% nos leitos em unidades de terapia intensiva (UTIs) reservadas para pacientes adultos com covid-19. Na ala pediátrica, o indicador estava em 90%, e o neonatal, em 62,5%. A última atualização do painel mostrava apenas 11 leitos disponíveis na capital federal — seis para adultos, um para crianças e três neonatais.

Desse total, dois eram da rede particular e nove do Sistema Único de Saúde (SUS). No mesmo horário, a fila de espera por uma UTI pública tinha 388 pessoas, das quais 274 estavam com suspeita ou confirmação de infecção pela covid-19. O paciente mais antigo aguardava pela transferência desde o dia 9 de março.