MEC divulga notas do Enem 2020

M » Mateus Salomão* » TALITA DE SOUZA*

Saíram, ontem, as notas finais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) referente a 2020. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) liberou a consulta dos resultados das provas de ciências humanas e da natureza, linguagens e códigos, matemática e da redação. O acesso para treineiros e o da vista pedagógica da parte escrita ficará disponível em 28 de maio. Mesmo com a previsão para publicação ontem, às 18h, muitos inscritos reclamaram nas redes sociais que não conseguiram conferir o desempenho pela Página do Participante, após o horário, devido a instabilidades no site (enem.inep.gov.br/participante).

Para checar o resultado, é necessário usar o login de acesso do Governo Federal. Em caso de esquecimento da senha, o sistema permite recuperá-la.



A aplicação das provas impressas ocorreu em 17 e 24 de janeiro, e das digitais, em 31 de janeiro e 7 de fevereiro. A reaplicação, para pessoas que tiveram de remarcar devido à suspeita de covid-19, bem como o Enem para pessoas privadas de liberdade ocorreram em 23 e 24 de fevereiro. O adiamento do Enem 2020, em virtude da pandemia, fez com que candidatos perdessem prazos de inscrição referentes ao primeiro semestre letivo deste ano, por meio do Programa Universidade para Todos (ProUni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

No entanto, o Ministério da Educação (MEC) informou ao Correio que promoverá edições extras das seleções para o segundo semestre de 2021, a fim de abarcar os inscritos na última prova.



O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) recebe inscrições entre 6 e 9 de abril, para ingresso de estudantes no primeiro semestre deste ano. O resultado da chamada regular sairá em 13 de abril. Para participar, o candidato não pode ter zerado a prova de redação nem participado do certame na condição de treineiro. Quem quiser usar a nota do exame para concorrer a uma vaga na Universidade de Brasília (UnB) tem até 11 de abril para se inscrever no Acesso Enem UnB.



O programa, específico para a instituição de ensino, oferece 2.112 vagas para o primeiro semestre letivo de 2021, que começa em 19 de julho. As inscrições devem ser feitas pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Os resultados saem em 18 de maio. Neste ano, a UnB cancelou o vestibular tradicional e definiu que o acesso ao período letivo ocorrerá, integralmente, via Enem.

*Estagiários sob supervisão de Ana Sá