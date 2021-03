GDF vai desapropriar terreno para ampliar hospital de Samambaia

AB Adriana Bernardes

(crédito: Breno Esaki/Divulgação/Agência Saúde)

O Governo do Distrito Federal vai desapropriar um terreno de 2.080 metros quadrados, em Samambaia, para ampliar o hospital regional da cidade. A decisão está oficializada na edição extra do Diário Oficial de segunda-feira (30/3).

De acordo com o documento, o lote fica declarado de utilidade pública e, com isso, as autoridades do governo ficam autorizadas a tomar as providências no sentido de cumprir a determinação do Executivo.

A responsabilidade pela desapropriação do imóvel, assim como pelo pagamento da indenização ao dono do terreno, caberá à Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap).

Apesar de ter sido publicado na edição extra do Diário Oficial de ontem (29/3), o Art. 6º diz que “este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 12 de março de 2021”, ou seja, 17 dias atrás.

Ampliação

Desde junho do ano passado, o Hospital Regional de Samambaia (HRSam) destina leitos de UTI exclusivos para pacientes com covid-19. Na última quarta-feira (24/3), o Instituto BRB, entidade sem fins lucrativos do Banco de Brasília, anunciou ter recebido a primeira doação formal de recursos destinados para a ampliação da unidade de saúde.

Por meio da campanha Todos Contra a Covid, o comércio varejista de materiais de construção do DF, por meio das suas entidades representativas, doou R$ 505 mil. Esses recursos somam-se aos R$ 3 milhões já doados pelo Instituto BRB para o projeto que prevê a construção do primeiro hospital modular acoplado em Samambaia. A nova undade de saúde terá a capacidade para 100 leitos com suporte respiratório.

