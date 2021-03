JM Jéssica Moura

Motorista embriagado atropela pedestres e bate contra portão em Ceilândia - (crédito: Divulgação/PMDF)

Na noite dessa segunda-feira (29/3), um motorista atropelou pedestres que estavam em uma calçada em frente a uma igreja na chácara 67 da avenida P1, no Sol Nascente. Após atingir as pessoas, o carro continuou em movimento até bater contra o portão do templo.

Revoltados com a imprudência do homem, as testemunhas bateram no condutor. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 21h41 para socorrer vítimas e também o motorista. Um vídeo circula nas redes sociais e registra o momento do atendimento. Todos foram levados ao Hospital Regional da Ceilândia (HRC). Antes do atropelamento seguido da colisão, o condutor ainda bateu em um carro de motorista de aplicativo e fugiu.

A Polícia Militar, que cuidou da ocorrência, informou que o homem estava embriagado, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Depois de passar pelo hospital, o rapaz foi levado à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro). Até o momento, nem Bombeiros nem PM informaram o número de vítimas. Ele está detido na Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP) enquanto aguarda uma decisão da justiça.

Aguarde mais informações.