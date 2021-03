Abertas mais 2,2 mil vagas para agendamento da vacinação

CB Correio Braziliense

O agendamento é reservado a algumas categorias profissionais apenas - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A partir das 12h desta terça-feira (30/3), a Secretaria de Saúde disponibiliza novos agendamentos para profissionais de saúde de consultórios, clínicas, laboratórios, farmácias, funerárias e do Instituto Médico Legal. Serão liberadas 2,2 mil vagas para vacinação na quarta-feira (31/3). O agendamento será feito por meio do site, exclusivamente para o sistema drive-thru.

Poderão agendar os profissionais de saúde do Instituto Médico Legal (IML) e aqueles com registro nos seguintes conselhos e entidades representativas: biologia, nutrição, educação física, fisioterapia e terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, técnico de radiologia, enfermagem, medicina, odontologia, biomedicina, técnicos de laboratório, veterinária, serviço social, farmácia e agentes funerários.

Durante o cadastro, caso o CPF do profissional não seja reconhecido pelo sistema, ele deverá procurar o órgão que o representa para atualização cadastral com a Secretaria de Saúde. Para a vacinação é necessário levar documento de identificação com foto, registro profissional, comprovante de agendamento e cartão de vacina. Caso não tenha o cartão de vacina, um novo será feito no local.

Conheça o funcionamento:

1. Conselhos e entidades representativas das categorias profissionais enviarão a lista com: nome, CPF e registro profissional para a Secretaria de Saúde.

2. O agendamento será disponibilizado no site após o recebimento e cadastro na lista no sistema.

3. Hora de agendar - Dia, Local e Horário: caso o CPF não seja reconhecido pelo sistema, procure o conselho ou órgão representativo para atualização dos dados. Caso não consiga uma vaga no agendamento, fique calmo. Novas vagas serão disponibilizadas.

4. Compareça ao local de vacinação escolhido com comprovante de agendamento, documento de identificação com foto, registro profissional e preferencialmente o cartão de vacina.