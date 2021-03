Resumo do Dia: Veja as últimas notícias sobre a pandemia no DF

CB Correio Braziliense

Vacina - O Ministério Público pediu mais vacinas para que o DF atenda à demanda externa. Em entrevista ao CB.Poder, o coordenador da força-tarefa de combate à pandemia do MPDFT diz que encaminhou ofício ao Ministério da Saúde para que amplie os lotes destinados ao Distrito Federal. Foram abertas mais 2,2 mil vagas para agendamento da vacinação nesta terça-feira.

Hospitais - No Hmib, o corpo de criança vítima da covid-19 ficou mais de 24h aguardando remoção. A denúncia foi feita pelo Sindesv-DF e rodou as redes sociais. Segundo as imagens, o corpo teria ficado em uma sala ao lado da entrada do pronto-socorro. O GDF vai desapropriar um terreno para ampliar o hospital de Samambaia: o imóvel tem 2.080 metros quadrados e fica na QS 614. O governo precisou convocar mais de 4 mil profissionais de saúde. Do total de convocados, 2.240 tomaram posse

Justiça - A Justiça condenou um convênio que negou internação em UTI a paciente com covid-19. O plano de saúde deverá pagar R$ 3 mil por danos morais, além de autorizar a internação e arcar com todos os gastos decorrentes dos cuidados médicos.

Solidariedade - Saiba como ajudar instituições de acolhimento do DF durante a pandemia. São abrigos e creches que cuidam de menores em situação de vulnerabilidade e precisam arrecadar dinheiro, alimentos, roupas e material de higiene e limpeza para manter atividades durante a crise sanitária.

Reabilitação - Veja como participar do programa de reabilitação de sequelas da covid-19 da rede Sarah. O atendimento pode ser pedido pelo site da unidade e o tempo de espera é de até 20 dias.