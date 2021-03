Nigeriano de 33 anos morre após ser atropelado na BR-040

CB Correio Braziliense

Homem morre atropelado em Valparaíso - (crédito: Divulgação - PRF )

Um homem, de 33 anos, morreu na tarde desta terça-feira (30/3) após ser atropelado por um veículo na BR-040. O acidente aconteceu por volta das 15h30, em frente à parada de ônibus, na altura das Casas Bahia, em Valparaíso (GO). A vítima era nigeriana e não resistiu aos ferimentos.

O condutor do veículo fez o teste do etilômetro e o resultado apontou zero para alcoolemia. A pista precisou ser interditada para a perícia. O trânsito ficou mais intenso no sentido Brasília-Valparaíso.

Por volta das 19h, a via foi liberada.