Eixo capital

CB Correio Braziliense

A hora de imunizar os mais frágeis

Cerca de 85% dos pacientes que morreram infectados pelo novo coronavírus tinham alguma comorbidade. Associado à idade, esse é um fator de alto risco, uma vez que 75% dos óbitos foram de pessoas com mais de 60 anos. Mas essas já estão sendo imunizadas. A preocupação do procurador distrital dos Direitos do Cidadão do DF, Eduardo Sabo, agora é com quem tem fragilidades que podem potencializar os efeitos da covid-19. São hipertensos, asmáticos, obesos, hipossuficientes e portadores de doenças raras ou de síndrome de Down, por exemplo. Coordenador da força-tarefa de enfrentamento à covid-19 do Ministério Público do DF e Territórios, Sabo pediu à Secretaria de Saúde informações sobre quando e como ocorrerá a inclusão de pessoas com comorbidades na lista dos grupos prioritários para vacinação. Também quer saber quais doenças serão consideradas comorbidades para efeito de vacinação e quais serão os critérios e mecanismos utilizados pela Secretaria para formulação de uma lista. Também é necessário estabelecer uma ordem de atendimento entre as doenças preexistentes. Não vai ser tarefa fácil e todos os critérios precisam ser definidos com urgência. “Acredito que em três semanas as pessoas com comorbidades começarão a ser atendidas”, disse Sabo.

Total transparência

Dados oficiais da Secretaria de Saúde indicam que cerca de 17% das mais de 333 mil pessoas contaminadas pela covid possuem comorbidades. Os mesmos dados mostram que aproximadamente 85% dos 5.553 óbitos registrados referem-se a pessoas acometidas por outras doenças, que, em razão dessa circunstância, tiveram seu estado de saúde agravado durante o tratamento contra a enfermidade decorrente da covid-19. O procurador de Justiça Eduardo Sabo afirma que comorbidade é uma das prioridades mais importantes. O problema é que, neste caso, podem ocorrer fraudes se não houver total transparência. Gente que consegue um relatório médico para atestar uma doença que não tem. Alguém duvida que vão tentar furar fila assim?

Mais vacinas para o DF

O procurador distrital dos Direitos do Cidadão do DF, Eduardo Sabo, disse que o DF está recebendo pessoas do Brasil inteiro, que vêm tomar uma dose da vacina contra covid-19. Segundo dados da Secretaria de Saúde, 20% das pessoas vacinadas pela rede local moram fora do Distrito Federal. Coordenador da força-tarefa de combate à pandemia, Sabo disse que o DF não pode deixar de receber essas pessoas porque o Sistema Único de Saúde é universal. Mas ele ressalta que o Ministério da Saúde precisa ter sensibilidade para esse fato e enviar mais doses para a capital.

Pandemia no Judiciário

A pandemia atingiu o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). Os desembargadores estavam ontem consternados com a notícia de que um colega, o desembargador George Lopes Leite, sofreu um AVC durante o tratamento para se curar da covid-19 e não resistiu. A história deixou o Judiciário local de luto, e todas as sessões foram suspensas no tribunal. Ao longo da pandemia, outros cinco desembargadores foram infectados e se recuperaram. São eles: o presidente do TRE-DF, Humberto Ulhôa, Josaphá Francisco dos Santos, Cruz Macedo, Sebastião Coelho e João Egmont. A vice-presidente do TJDFT, Ana Maria Amarante, está internada no DF Star em situação estável. Uma das filhas da magistrada, Débora Amarante, também pegou. Pelo menos, dois juízes também foram infectados: Antônio José Chaves Monteiro, que estava aposentado, morreu há dois meses, aos 52 anos. O juiz Paulo Afonso Corrêa Lima está internado.

Notícia boa

Em tratamento de leucemia, o desembargador Héctor Valverde se submeteu a um transplante de medula óssea e está reagindo bem.

Prioridade para a esposa

O ex-deputado Alberto Fraga (DEM-DF) teve alta ontem depois de uma semana internado no Hospital Santa Helena com covid-19 . Nas redes sociais, ele postou numa viagem de um leão como símbolo de força e a mensagem: “Nada consegue derrotar aquele que Deus escolheu para vencer”. Fraga também disse esperar que em breve estará em casa com a esposa, Mirta Fraga. Ela continua na UTI. Em nota, o político disse: “Agradeço aos profissionais de saúde do hospital Santa Helena que cuidaram da minha saúde e estão cuidando da minha esposa, Mirta Fraga. Tenho certeza que em breve ela estará em casa. Também agradeço a todos que fizeram uma corrente de oração, pedindo pela nossa saúde. Nesse momento a prioridade é a recuperação da minha esposa”.

Davi contra Golias

O presidente da Câmara Legislativa, Rafael Prudente (MDB), e o secretário de Empreendedorismo e Inovação do Ministério da Ciência e Tecnologia, Paulo Alvim, participarão hoje do lançamento do primeiro aplicativo de transporte criado e desenvolvido em Brasília, o PAP, abreviatura de Ponto a Ponto. A plataforma oferece 23 modalidades de deslocamento por terra, água e ar, de automóveis a bicicletas, passando por ônibus e guinchos a aviões, helicópteros e lanchas e jetskis para navegação no Lago Paranoá.

“Será uma briga de Davi contra Golias, mas venceremos”, acredita o CEO do PAP, Rafael Alves, brasiliense de 36 anos, referindo-se ao principal concorrente, a gigante global Uber, que domina 80% do mercado nacional.

PF forte

O novo ministro da Justiça e Segurança Pública, delegado Anderson Torres, conseguiu emplacar seu braço direito na Secretaria de Segurança Pública do DF como seu sucessor. O secretário-executivo da pasta, Júlio Danilo Souza Ferreira, também delegado federal, foi confirmado ontem pelo governador Ibaneis Rocha. Nunca a PF teve tanta força no DF com um ministro da Justiça e Segurança Pública e um secretário de Justiça e Segurança Pública.

Padrinho político

Os dois ministros do DF no governo Bolsonaro cumpriram agenda juntos ontem. Anderson Torres e Flávia Arruda foram juntos ao gabinete do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).