Curso superior

A Faculdade de Tecnologia e Inovação Senac-DF está realizando o vestibular agendado durante todo o mês de março. A instituição oferece oito cursos de graduação em Gestão e Tecnologia, com duração máxima de dois anos e meio. A inscrição é gratuita e deve ser feita no site da faculdade (df.senac.br/faculdade). A prova acontece de forma online enquanto houver vagas disponíveis.

Educação financeira

Estão abertas as inscrições para o YouCash®, treinamento idealizado pelo empresário pernambucano Arthur Lemos para formação de educadores financeiros. Realizado no formato EAD, o curso oferece uma formação completa, dividida em 23 módulos que passam pela perspectiva ética da profissão, pelo conhecimento técnico, e também sobre a construção de um negócio nesse segmento. As aulas iniciaram em 23 de março. As inscrições podem ser realizadas no link: bit.ly/2OjnMtv.

Libras e francês no IFB

O Instituto Federal de Brasília (IFB) Campus Riacho Fundo lançou esta semana mais de 150 vagas gratuitas para o processo seletivo nos cursos de formação inicial e continuada (FICs) em Língua Brasileira de Sinais (Libras) e Francês Aplicado aos Serviços de Turismo. As inscrições podem ser feitas no período de 24 de março a 08 de abril pelo Sistema de Processo Seletivo do IFB. A estimativa é que estes cursos tenham início no mês de maio. A previsão é que os cursos sejam presenciais no Câmpus Riacho Fundo, sendo ofertado de forma remota apenas enquanto estivermos na pandemia. O IFB é uma instituição pública e gratuita, e que pessoas que cursaram todo o Ensino Médio em escola pública, pretos, pardos e indígenas e, pessoas com deficiência podem concorrer à reserva de vagas. Confira o edital em www.ifb.edu.br ou no email: cdra.crfi@ifb.edu.br

Língua inglesa

Com experiência no exterior, o professor Francisco H. de Paula ensina inglês para alunos iniciantes e avançados. As aulas incluem apostilas e saem por R$ 50 a hora, para um estudante, ou por R$ 80, para duas pessoas. Informações: fpaula2@hotmail.com ou 61 9 9934-0926.

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica com foco em concursos. O preparatório conta com apostila didática e aulas individuais on-line. Forma de pagamento a combinar. Valor: R$ 150. WhatsApp: 61 9 9687-0441.

Mercado profissional

A Kroton disponibiliza — gratuitamente e em plataforma digital — conteúdos sobre o mercado de trabalho, histórias de sucesso de profissionais de diferentes carreiras e dicas de executivos para se dar bem em processos seletivos. Para conferir o material, acesse: canalconecta.com.br.

Português

O curso Língua Portuguesa Sem Complicações destina-se a interessados em estudar os aspectos do idioma que mais causam dúvidas. As aulas abordam temas como competência comunicativa, dificuldades mais comuns e regras de acentuação gráfica. Informações: bit.ly/2MoyuOO.

Psicanálise

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) promove o curso de aproximação teórica da psicanálise Falando de Freud. As aulas incluem quatro encontros virtuais, por vídeo, e contarão com leituras e discussões sobre trechos da obra do psicanalista. Inscrições somente pelo WhatsApp: 9 9225-3849.

Revisão textual

Professor universitário há mais de 20 anos, José Geraldo oferece serviços de revisão e correção para textos literários, acadêmicos ou escritos diversos, como livros, pesquisas, coletâneas, trabalhos de conclusão de curso, além de traduções para português e inglês. Informações: 61 9 9416-0404 ou pelo e-mail textos.revisart@gmail.com.

OUTROS

Atendimento psicológico

Um grupo de psicólogos disponibiliza, voluntariamente, escuta e acolhimento a profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS), da assistência social e da segurança pública do Distrito Federal. A iniciativa surgiu por causa da crise do novo coronavírus e inclui atendimentos clínicos on-line. Para agendar, basta entrar em contato pelo WhatsApp: 61 9 8118-6296. Falar com Rubens Bias.

Aulas de kung fu

A Escola de Kung Fu Shao Lin Norte de Brasília inicia o ano em uma nova sede, na 704/705 Norte, e a professora Marcia Vasconcelos convida a todos os interessados em conhecer as atividades. As aulas de kung fu tradicional, boxe chinês e tai chi ocorrem pela internet e presencialmente — com número limitado de alunos, adoção de procedimentos de higienização da sala e de equipamentos, além de obrigatoriedade do uso de máscaras. Informações: www.shaolinbsb.com.br.

Estágio

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com processo seletivo aberto para estudantes interessados em estagiar na Caixa Econômica Federal. A oferta contempla alunos do ensino médio (regular e EJA), do ensino técnico e de nível superior, dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Direito e Engenharias. As inscrições podem ser feitas no site do CIEE: ciee.org.br, até 31 de maio.

Lives de inglês

Aulas de inglês em tempo real na Giles Online. Por meio de aulas virtuais os alunos têm a oportunidade de se tornarem bilingues sem sair de casa. Interação com professores e colegas de turma durante os encontros virtuais. Inglês para concursos e turmas de conversação. Matrículas abertas para cursos regulares. Três aulas gratuitas. Informações: 98625-5298 ou www.instagram.com/ciistgiles.

Praça Ativa 2021

Brasília se prepara para transmitir a versão online do projeto Praça Ativa 2021, evento idealizado pelo coletivo Música na Árvore em parceria com Dillo Daraujo. Na sexta-feira (09/04), a partir das 15h, o festival apresenta uma programação de atividades multilinguagens. Além das apresentações musicais do grupo Mandrágora e de Dillo e sua GuittarrÁfrica, o público poderá conferir oficina de instrumentos de percussão com material reciclado, ministrada por Juraci Moura, e os espetáculos do mímico Abder Paz e de Chico Simões com seu Mamulengo Presepada. Na edição online, o evento mantém o compromisso social. Durante a transmissão, o público também poderá doar quantias, que serão revertidas em benefícios para a população vulnerável do local, como insumos de higiene pessoal. O evento será transmitido no canal do YouTube:DilloDaraujoOFICIAL.

Prêmio de design

Estão abertas, até 20 de abril de 2021, as inscrições para o prêmio No Waste Challenge, direcionado a projetos inovadores que apresentem alternativas para a produção e o consumo, gerando menos lixo plástico no mar. São quatro categorias: Produtos, Comunicação, Espaços e Serviços & Sistemas. O prêmio é promovido pela plataforma What Design Can Do, com apoio da Oceana. Os vencedores receberão 10 mil euros e um programa de desenvolvimento para transformar o projeto em realidade. Informações no site brasil.oceana.org

Cineclube

» O Cineclube Transversalidades faz sua Mostra na Cidade Estrutural com 16 sessões gratuitas de filmes brasileiros. Durante as exibições, haverá debates críticos sobre questões da comunidade, como violência contra mulheres e crianças, território, racismo, exclusão, minorias, fome, entre outros. Os debates são participativos, com mediação de convidados especiais e/ou da equipe do cineclube. As sessões são gratuitas e ocorrem nos dias 03 e 04 de abril, das 9h às 18h, no endereço ASFA, Quadra 12, Conjunto D, espaço 45, Cidade Estrutural. Mais informações disponíveis no link: transversalidadespontodecultura. blogspot.com ou transversalidades.cultura@gmail.com ou mande uma mensagem via WhatsApp para (61) 9.8500-5774.

Amamentação

» A Maternidade Brasília, em parceria com a BB Seguros, convida a pediatra e gerente médica da maternidade, Sandi Sato, para falar sobre os benefícios da amamentação para o bebê e para a mamãe. A live ocorre hoje (31/03), às 20h, no canal do youtube da Maternidade Brasília (@maternidadebrasilia)







Isto é Brasília

crédito: Ed Alves/CB/D.A Press

Entorno do DF

A Cidade Ocidental, em Goiás, foi inaugurada 16 anos após a construção de Brasília. Assim como a capital, ela nasceu do meio do cerrado. O desafio de transformar a área onde havia uma fazenda em um município ficou para o dono da Construtora Ocidental, Cleto Meireles. E deu certo. Foram menos de três anos desde a aquisição das terras da Fazenda Aracati, em 1974, até a inauguração, em 15 de dezembro de 1976.

Desligamentos programados de energia

RIACHO FUNDO I: QS 6: lotes ímpares 5 a 37; conjunto 2, lotes ímpares 5 a 39, das 8h às 13h.

PLANALTINA: Núcleo Rural Retiro do Meio: chácaras Despenhada, Marrecos, Maria Aparecida, Filhos e Netos, Pinheiro, Paraguassu, Boa Esperança, Santa Luzia, Pau do Oléo, Água Azul, Felicidade e Sítio da Vovó, das 9h às 16h.

SAMAMBAIA: QN 501: conjunto 1, lotes 1 a 4; conjunto 2, lotes 1 a 4; conjunto 6, lotes 2, 3; conjunto 6, lote 3; conjunto 8, lotes 1/2, das 13h às 17h.

Grita geral

crédito: Gomez

JARDIM BOTÂNICO

DEMORA NA VACINAÇÃO

O analista de rede de computadores Henrique Pereira, 52 anos, tem diabetes e deficiência renal. Ele procurou a coluna Grita Geral para fazer uma reclamação contra o Governo do Distrito Federal (GDF), visto que ainda não foi vacinado contra a covid-19. "Estou aguardando a minha vez na lista de prioridade da vacina, mas o GDF não tem deixado claro qual o critério que está usando para a fila de vacinados. Estou vendo nutricionista e professor de academia, gente jovem que nem está na linha de frente da covid-19, mas estão vacinando”, relata. “Como tenho comorbidades, estou ansioso pela vacina e chateado com a falta de posicionamento do GDF”, concluiu. Além disso, Henrique registrou reclamação na ouvidoria do GDF na última terça-feira (23/3).

» A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) informou que os critérios adotados pela pasta são técnicos e levam em consideração, primeiramente, o grupo de idosos, que agora está sendo contemplado com a idade de 67 anos ou mais. “Os grupos de vacinação serão ampliados conforme o recebimento de novas doses por parte do Ministério da Saúde. No grupo de comorbidades estão estimadas cerca de 150 mil pessoas”, explicou. O órgão ainda esclarece que segue o ofício nº 234/2021, do Ministério da Saúde, que estabelece quais profissionais compõem a categoria de trabalhadores da saúde.



LAGO NORTE

SEM ESCOLA

A cabeleireira Lorrayne Batista, 27 anos, procurou a coluna Grita Geral para reclamar do descaso da Secretaria de Saúde do DF com a educação pública das crianças que moram no núcleo rural Capoeira do Bálsamo, no Lago Norte. “Na região só tem a Escola Classe 6, que não atende todas as crianças da região do Bálsamo. Elas têm que se deslocar para outras escolas do Paranoá, do Itapoã e até na Asa Norte. Para quem não tem carro, fica difícil a locomoção, porque quase não tem ônibus e nem todo mundo tem condições de pagar um transporte escolar para os filhos. Além disso, a escola pública da área sofre muito com a falta de energia e de água”, conta a moradora.

» A Secretaria de Educação do Distrito Federal respondeu que, a respeito do pedido de mais escolas para a região, a construção de duas novas unidades para o Itapoã está em estudos. Sobre a questão do deslocamento, a pasta informou que todos os estudantes da região da Capoeira do Bálsamo contam com transporte escolar gratuito fornecido pela Secretaria de Educação. “No momento, as aulas estão acontecendo por meio de ensino remoto. Quando as atividades presenciais forem iniciadas, o transporte gratuito também estará garantido”, disse o órgão.